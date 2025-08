Galvão Bueno mostra sua força na Amazon e jogo do Corinthians x Palmeiras bate recorde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Galvão Bueno, que na última quarta-feira (30) narrou a partida de Corinthians x Palmeiras na Amazon Prime Video, fez a plataforma bater seu recorde em audiência, mesmo disputando a atenção com a Globo e o SportTV.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a partida teve a narração de Bueno e os comentários dos ex- jogador Neto e ex-goleiro Marcos, com um alcance de mais de 1 milhão de aparelhos únicos conectados. O último grande recorde na plataforma aconteceu em 2024, com a partida de Flamengo x Palmeiras, na Copa do Brasil, que na época obteve exclusividade.

Partiu do próprio Galvão a iniciativa de se juntar ao seu colega da Band, Neto, e Marcos para a transmissão. Na Neo Quimica Arena, o trio foi bastante assediado pelos torcedores.

Galvão Bueno, além da Copa do Brasil, também tem participado do Campeonato Brasileiro, com as partidas mais relevantes da rodada.

