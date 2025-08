BBB 25: Diego se revolta após nova briga com Maike: “Não quero falar com ele”

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O sincerão também promoveu um novo e intenso embate entre Maike e Diego Hypólito dentro do jogo. Os brother, adversários declarados no jogo, voltaram a discutir durante a dinâmica e no quarto, Diego desabafou sobre a situação.

Em conversa com Vitória Strada, o irmão de Daniele criticou as atitudes de Maike em relação a ele ao longo do jogo.

“Hoje, por exemplo, desculpa, eu não estou com a mínima vontade, com a maior sinceridade, não estou com saco para falar com Maike”, desabafou.

E continuou: “Todas as vezes ele utiliza de algum momento de fala minha, em cima das minhas fragilidades, coisas que eu, muitas das vezes não valorizei e não valorizo”, disse o brother, visivelmente incomodado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br