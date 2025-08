Após ser acusada de descaso, SBT surpreende e promete canal de notícias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O SBT vai apostar em um canal de notícias. O canal, muito conhecido por não dar tanta bola para os fatos relevantes no país e no mundo, resolveu embarcar nesse projeto ousado. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Léo Dias, mas ventilada há cerca de quatro meses pelo site TV Pop.

Segundo o colunista, o projeto ainda é embrionário, ou seja, ainda não se fala em prazos e nem condições de operações e funcionamento. O objetivo é o futuro SBTNews concorrer em pé de igualdade com outras emissoras que também apostaram no filão, como Band, Globo e Record.

O SBT News, provavelmente, vai funcionar na TV paga. O responsável pela engenharia do canal é Alfonso Aurin, que vai liderar. O local escolhido é o CDT da Anhanguera, em sua sede principal.

Nas redes sociais, o SBT sempre foi visto como um canal que nunca deu muito espaço ao jornalismo. Nos anos 1990, a grade era formada por poucos boletins espalhados na programação.

