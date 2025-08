Antes de morrer, Abel faz milagre na audiência de Dona de Mim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A morte de Abel (Tony Ramos) se tornou um dos acontecimentos mais esperados dos próximos capítulos de Dona de Mim, novela das sete da TV Globo. E a tensão das últimas cenas do empresário, que sofrerá um grave acidente de carro, tem refletido na audiência da trama de Rosane Svartman.

Abel terá os freios do carro sabotados pelo irmão, Jacques (Marcello Novaes), e os desdobramentos para o fim trágico do empresário, atraíram os olhares do público novamente.

De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope na Grande São Paulo, na última quinta-feira(31), a novela das sete registrou 23,1 pontos de média e ficou a apenas um décimo de repetir a sua melhor marca, obtida em 26 de maio.

Além da excelente audiência, Dona de Mim ainda teve a sua melhor quinta-feira no ar, desde a última semana de Vai Na Fé, que também é assinada por Rosane Svartman, e figurou entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br