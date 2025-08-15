Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (15/08)? Afonso confronta Solange sobre gravidez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Afonso vai descobrir que é o pai dos filhos de Solange em 'Vale Tudo"? Personagem confronta ex-namorada ao descobrir a gravidez até então secreta.

Clique aqui e escute a matéria

Tem volta para Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo"!

Após a recaída, os dois voltarão a ficar cara a cara em meio ao drama da gravidez da diretora de conteúdo da Tomorrow. Saiba tudo a seguir!

Resumo de Vale Tudo - Capítulo de hoje (16/08)

Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange.

Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera.

Capítulo de amanhã - sábado (16/08)



Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela.

Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.

Horário Vale Tudo hoje (15/08)

"Vale Tudo" será exibida nesta quinta-feira (14/08) às 21h20, após o Jornal Nacional.

Quando termina a novela Vale Tudo?

"Vale Tudo" tem término previsto para 17 de outubro. O remake será sucedido por "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva e estrelada por Sophie Charlotte.