Que horas passa Vale Tudo hoje (05/08)? No novo capítulo, Odete decide armar para Raquel

Odete será ardilosa como nunca em "Vale Tudo"!

Decidida a destruir Raquel (Taís Araújo) após o embate com a protagonista, a vilã vivida por Deborah Bloch começará a bolar um plano para dar uma rasteira na nova rival. Confira resumo e horário!

Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo

05/08 - Terça-feira

Odete obriga Maria de Fátima a cancelar seu perfil das redes sociais. Odete pede ajuda a Mário Sérgio para destruir a reputação da Paladar. Walter comenta com César seu receio de perder Odete. Mário Sérgio e Odete ficam juntos.

Maria de Fátima conta a César seus planos para engravidar de Afonso. Mário Sérgio descobre que a Paladar está contratando um gerente de compras, e ele e Odete pensam em Walter. Maria de Fátima deixa a boate ao ver César com Sheila.

Afonso se embriaga, e Solange o ajuda. Afonso acorda sobressaltado na casa de Solange. Maria de Fátima pergunta a Afonso onde ele estava.

06/08 - Quarta-feira



Afonso mente para Maria de Fátima. Odete pede que Mário Sérgio treine Walter para a entrevista na Paladar. Afonso não recebe Solange, que o procura na TCA para entregar seu colar. Maria de Fátima planeja engravidar de Afonso.

Odete pede a Luciano para seguir investigando Ivan. Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo.

Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete. Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar.

07/08 - Quinta-feira

Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar. Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. André fala a Aldeíde que não gosta de viver às escondidas. Lucimar flagra Aldeíde com André.

Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar. Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow.

Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela. Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.

08/08 - Sexta-feira

Solange se nega a dizer de quem está grávida. Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita. Heleninha se recusa a sair de seu quarto. Cecília avisa a Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha.

Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty. Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty. André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André.

Quando termina a novela Vale Tudo?

"Vale Tudo" acaba em outubro, segundo previsões divulgadas na imprensa. O último capítulo vai ao ar no dia 17 do mês do Halloween, uma sexta-feira com reapresentação no sábado (18).

A novela deve contar, ao todo, com 173 capítulos, e será sucedida na faixa das nove por "Três Graças", que estreia na segunda-feira seguinte, 20 de outubro.

Horário Vale Tudo - terça-feira (05/08)



"Vale Tudo" será exibida às 21h20 nesta terça-feira (05/08) após o Jornal Nacional.