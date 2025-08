Que horas passa Vale Tudo (02/08)? No novo capítulo, Heleninha passa por maus bocados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Heleninha está abalada com o fim do relacionamento em "Vale Tudo"!

A personagem de Paolla Oliveira está indo de mal a pior com seu alcoolismo após Ivan (Renato Góes) pôr um ponto final na relação. Confira o que vem aí neste sábado (2) e horário do capítulo!

Resumo do capítulo - Sábado (02/08)

Heleninha fica arrasada diante de Ivan. Tiago avisa a Marco Aurélio que decidiu cursar Economia para se tornar independente financeiramente da família.

Marco Aurélio se incomoda com a admiração de Mário Sérgio por Leila. Renato se surpreende ao saber do interesse de Solange em ser mãe por meio de produção independente.

Ivan conta a Raquel que seu casamento com Heleninha acabou. Afonso avisa a Odete e Celina que está preocupado com Heleninha.

Sardinha flagra Fátima e César juntos no apart hotel. Odete comenta com Walter que Ivan precisa voltar para Heleninha. Odete procura Raquel.

Horário novela Vale Tudo hoje (02/08)



"Vale Tudo" será exibida neste sábado (02/08) a partir das 21h20, após o Jornal Nacional. O horário é uma previsão e está sujeito a alteração da Globo.