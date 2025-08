Resumo da novela Vale Tudo hoje (01/08): Veja resumo, horário e quando termina a trama

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Ivan está em apuros em "Vale Tudo"!

Após a descoberta de que a empresa de Raquel (Taís Araújo) está prestando serviços para a TCA, o empresário interpretado por Renato Góes se vê em uma saia justa. Veja resumo e horário do dia!

Resumo do capítulo — sexta-feira (01/08)

Odete acusa Ivan de ter favorecido Raquel com informações privilegiadas, e ameaça processar o executivo.

Ivan resiste à chantagem de Odete. Raquel sugere a Ivan para os dois esperarem a situação com Heleninha se acalmar para ficarem juntos. Pascoal aceita trabalhar à noite no bar de Vasco.

Solange sente vontade de ser mãe e sugere que Sardinha seja seu doador.

Odete tenta subornar Fernanda para deixar Tiago, e Eunice confronta Odete. Renato nota a relação estremecida entre Solange e Sardinha. Ivan confessa a Heleninha que ainda gosta da Raquel.

Que horas começa Vale Tudo hoje (01/08)?



"Vale Tudo" vai ao ar às 21h20 nesta sexta-feira (01/08) após o Jornal Nacional. Trata-se de uma previsão e está sujeito a alteração da Globo.

Quando termina a novela Vale Tudo?

"Vale Tudo" tem término previsto para outubro, com exibição do último capítulo no dia 17 e reapresentação no dia 18.

A novela será substituída por "Três Graças", de Aguinaldo Silva, no dia 20 de outubro.