Eunice confronta Odete em Vale Tudo: "A senhora é uma racista!"

Eunice (Edvana Carvalho) voltará com força aos holofotes na novela Vale Tudo em um momento marcante.

A madrasta de Ivan (Renato Góes) retoma o destaque ao descobrir que Odete Roitman (Debora Bloch) tentou subornar Fernanda (Ramille) com R$ 100 mil para que ela rompesse o namoro com Tiago (Pedro Waddington).

Vale Tudo: Eunice bate boca com Odete

Diante da ofensa, Eunice não se intimida e parte para o confronto, expondo a postura discriminatória da milionária, destaca o Notícias da TV.

Odete, ao saber do relacionamento do neto com Fernanda, investiga o passado da moça e a convida para uma conversa com intenções escusas. Durante o encontro, oferece dinheiro para que a jovem desapareça da vida de Tiago, afirmando que ela não "se encaixa" na família.

Fernanda fica sem chão com a proposta, mas é Eunice quem toma as rédeas e vai até a mansão dos Roitman enfrentar a empresária, revelando a motivação racista por trás da atitude.

"A sua filha não combina com meu neto", dirá Odete.

"Não combina por quê? Por que nós somos pretas? A senhora é uma racista desgraçada", esbraveja Eunice, revoltada.

A discussão escala e termina com Eunice bagunçando o cabelo impecável da vilã e avisando que, se Fernanda for atacada de novo, as consequências serão sérias, revela a colunista Carla Bittencourt.