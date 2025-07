Vale Tudo: Falida, Raquel volta a vender sanduíches na praia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Raquel volta à estaca zero em "Vale Tudo". Segundo colunista, a protagonista da trama voltará a vender sanduíches na praia após perder tudo.

Momentos difíceis para a protagonista de "Vale Tudo"!

Em cenas impactantes do remake, Raquel (Taís Araujo) enfrentará um novo revés e retornará às praias vendendo sanduíches, numa sequência carregada de dor e frustração.

Vale Tudo: Raquel vende sanduíches para se sustentar

Após confiar em Celina (Malu Galli), a quem considerava aliada, Raquel é surpreendida por uma traição que a deixa sem chão.

Odete Roitman (Débora Bloch), ao descobrir que a irmã era sócia oculta da protagonista, exige a venda das ações e assume o controle da Paladar.

Pouco depois, encerra as atividades do restaurante, deixando Raquel falida e sem alternativas.

Sem recursos e determinada a sobreviver, ela volta às origens, circulando pela areia com o isopor e oferecendo seus sanduíches. As informações são da colunista Carla Bittencourt do Portal Léo Dias.

O reencontro com o passado ganha contornos ainda mais intensos quando Raquel cruza justamente com Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina.

A primeira, comovida, admira a força da rival; já Celina, desconfortável, evita o olhar, sabendo que contribuiu diretamente para a ruína da ex-sócia.

A cena representa não apenas a queda de Raquel, mas também sua coragem para recomeçar do zero.

As sequências devem ir ao ar no fim de agosto no remake de Vale Tudo.

O que acontece em Vale Tudo 1988?

Na novela original, Raquel (Regina Duarte) nunca chega a sofrer um revés na Paladar, e termina a novela rica, ao lado de Ivan (Antonio Fagundes).

A falência da personagem é uma criação da autora Manuela Dias especialmente para o remake. Apesar dessa mudança, é esperado que Raquel dê a volta por cima mais uma vez antes do fim da novela.