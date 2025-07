Quem era Pirulito em Êta Mundo Bom? Entenda o que aconteceu com o tio de Picolé em Êta Mundo Melhor!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma ausência chama a atenção do público em "Êta Mundo Melhor!": Pirulito, personagem de JP Rufino; entenda o que aconteceu com ele.

"Êta Mundo Melhor!" está matando a saudade dos personagens queridos de "Êta Mundo Bom!".

Porém, a ausência de alguns deles tem chamado a atenção, incluindo Pirulito (JP Rufino), pequeno amigo de Candinho (Sérgio Guizé) na primeira novela. Saiba porque ele ainda não deu as caras!

O que aconteceu com Pirulito de Êta Mundo Bom?

O retorno de Pirulito não é esperado em "Êta Mundo Melhor!". O posto de amigo mirim de Candinho foi repassado para Picolé (Isaac Amendoim), que é sobrinho de Pirulito.

No final "Êta Mundo Bom!", Pirulito foi adotado por Anastácia (Eliane Giardini) e Pancrácio (Marco Nanini), que também não apareceram na nova novela.

Na nova história, foi falado que Pirulito saiu do Brasil para estudar. JP Rufino já havia adiantado que não estaria em "Êta Mundo Melhor!".

"Infelizmente, não estarei! Devido à idade, eles queriam que meu personagem imprimisse uma idade mais de criança, que infelizmente não imprimo mais", disse o ator, segundo o Terra.

Como está JP Rufino?

Atualmente com 22 anos, JP Rufino participou de "Orgulho e Paixão" (2019) e "Um Lugar Ao Sol" (2022) após interpretar Pirulito.

O ator também teve participações em "Acampamento de Magia para Jovens Bruxos" (2023) e "O Jogo que Mudou a História" (2024), séries do Globoplay.

Com 182 mil seguidores no Instagram, o ator também produz conteúdo sobre games para as redes sociais.