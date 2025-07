O que aconteceu com Filó em Êta Mundo Melhor? Relembre destino da personagem de Êta Mundo Bom

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lembra de Filó em "Êta Mundo Bom!"? A personagem de Débora Nascimento era muito importante na trama, mas não deu as caras na continuação. Saiba tudo!

Candinho (Sérgio Guizé) e outros personagens marcantes de "Êta Mundo Bom!" (2016) estão de volta em "Êta Mundo Melhor!".

No entanto, a ausência de Filomena (Débora Nascimento), grande amor do protagonista na novela original, chama a atenção do público.

Relembre a importância da personagem na história original e também seu desfecho!

Quem era Filó em Êta Mundo Bom e Êta Mundo Melhor?



Na novela original, Filomena (Débora Nascimento), conhecida como Filó, é o grande amor de infância de Candinho (Sergio Guizé).

O romance é interrompido pela mãe da jovem, Cunegundes (Elizabeth Savalla), que expulsa Candinho da propriedade.

Filó acaba envolvida por Ernesto (Eriberto Leão), um homem sedutor que promete casamento. Ela foge com ele para São Paulo, mas logo descobre que foi enganada: Ernesto a obriga a trabalhar como dançarina de aluguel e se aproveita financeiramente da jovem.

A vida de Filó começa a mudar quando ela reencontra Candinho. O amor dos dois resiste às adversidades e, após a suposta morte de Ernesto, eles finalmente ficam juntos.

A história de "Êta Mundo Bom!" termina com o casal unido e celebrando a chegada do primeiro filho.

Destino de Filó em Êta Mundo Melhor!

Logo no início da continuação da história, Filomena tem um desfecho trágico. Mesmo após tantas decepções, a personagem decide fugir mais uma vez com Ernesto, agora levando consigo o filho do casal.

No entanto, a tentativa termina de forma dramática: Filó morre em um incêndio durante a fuga.

Apesar do impacto da trama, Débora Nascimento, que interpretou a personagem em "Êta Mundo Bom!", não chegou a aparecer na nova novela.

Filó foi apenas mencionada em falas dos personagens. De acordo com a revista Veja, a ausência da atriz se deu por divergências contratuais com a TV Globo, o que impediu sua participação na produção.