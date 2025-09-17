fechar
Tarô | Notícia

Arcano Pessoal: o que é e como descobrir o seu

Já pensou em descobrir qual Arcano te acompanha? Essa pode ser uma oportunidade para enxergar a si mesmo sob uma nova perspectiva.

Por Bianca Tavares Publicado em 17/09/2025 às 12:04
Imagem de uma tiragem de Tarô
Imagem de uma tiragem de Tarô - iStock

Clique aqui e escute a matéria

No Tarô, todas as informações sobre sua jornada de vida possuem um arquétipo específico, que é definido com base na sua data de nascimento e do seu nome completo, revelando aspectos profundos da nossa personalidade.

Estamos falando do Arcano Pessoal, ideal para quem deseja saber mais sobre os obstáculos, sucessos e aprendizados que terá durante a vida.

O que é o Arcano Pessoal?

De acordo com o portal Terra, o Arcano Pessoal é um arquétipo do Tarô, que é revelado a partir da soma dos números da data de nascimento e do valor númerico do nome completo.

Guia para o desenvolvimento espiritual, o cálculo para esse número tem origem na Cabala, sendo essencial tanto na Taroterapia quanto na Numerologia.

Apelidado carinhosamente de "código pessoal", esse número é reduzido até chegar a uma das 22 cartas dos Arcanos Maiores, que representam arquétipos universais como liderança, intuição, coragem e transformação. 

Leia Também

Por isso, cada pessoa carrega consigo um Arcano que representa talentos, desafios recorrentes e aprendizados. Na prática, ele atua como um "mapa simbólico" do seu caminho do autoconhecimento.

Arcano Pessoal x Arcano do Ano

Apesar de muitas pessoas confundirem, eles possuem funções diferentes:

Arcano Pessoal: fixo, definido pelo nascimento. Acompanha a vida inteira.

Arcano do Ano: muda a cada ciclo anual e pode ser obtido por cálculos numerológicos ou pelo chamado Tarot do Ano, que indica o tema central do período.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto o primeiro mostra sua essência, o segundo aponta tendências e desafios temporários.

Como calcular o seu Arcano Pessoal?

O cálculo envolve três etapas simples:

  • Data de nascimento: some todos os dígitos até obter um número de 1 a 22.
  • Nome completo: cada letra corresponde a um valor numérico (seguindo a tabela pitagórica). Some tudo e reduza até chegar a um número entre 1 e 22.
  • Resultado final: some os dois valores obtidos (da data e do nome). Se ultrapassar 22, reduza novamente. Esse será o seu Arcano Pessoal.

Exemplo: uma pessoa nascida em 15/07/1990, chamada Carolina de Souza, teria como Arcano Pessoal o 15 – O Diabo, que representa desejo, poder e necessidade de libertação de padrões limitantes.

O que o seu Arcano revela?

Cada carta aponta aspectos centrais da jornada individual. Veja alguns exemplos:

  • O Mago (1): iniciativa e poder criativo.
  • A Imperatriz (3): fertilidade e abundância.
  • O Carro (7): movimento e superação.
  • A Justiça (8): ética e equilíbrio.
  • A Estrela (17): inspiração e esperança.
  • O Sol (19): vitalidade e alegria.

Esses símbolos não devem ser lidos como destino fixo, mas como convites para refletir sobre padrões e escolhas.

Como aplicar no dia a dia?

Meditar sobre a carta que representa o seu Arcano pode trazer insights valiosos. Também é possível usá-la como referência em momentos de decisão ou como inspiração para fortalecer talentos.

Consultas com tarólogos ajudam a aprofundar a interpretação e conectar os significados ao cotidiano.

VEJA TAMBÉM: Números da sorte para cada signo na loteria

Leia também

Reconciliação com alguém do passado chega para 3 signos, diz Tarô
TARÔ

Reconciliação com alguém do passado chega para 3 signos, diz Tarô
4 signos viverão fase de prosperidade, diz Tarô
TARÔ

4 signos viverão fase de prosperidade, diz Tarô

Compartilhe

Tags