Arcano Pessoal: o que é e como descobrir o seu
Já pensou em descobrir qual Arcano te acompanha? Essa pode ser uma oportunidade para enxergar a si mesmo sob uma nova perspectiva.
Clique aqui e escute a matéria
No Tarô, todas as informações sobre sua jornada de vida possuem um arquétipo específico, que é definido com base na sua data de nascimento e do seu nome completo, revelando aspectos profundos da nossa personalidade.
Estamos falando do Arcano Pessoal, ideal para quem deseja saber mais sobre os obstáculos, sucessos e aprendizados que terá durante a vida.
O que é o Arcano Pessoal?
De acordo com o portal Terra, o Arcano Pessoal é um arquétipo do Tarô, que é revelado a partir da soma dos números da data de nascimento e do valor númerico do nome completo.
Guia para o desenvolvimento espiritual, o cálculo para esse número tem origem na Cabala, sendo essencial tanto na Taroterapia quanto na Numerologia.
Apelidado carinhosamente de "código pessoal", esse número é reduzido até chegar a uma das 22 cartas dos Arcanos Maiores, que representam arquétipos universais como liderança, intuição, coragem e transformação.
Por isso, cada pessoa carrega consigo um Arcano que representa talentos, desafios recorrentes e aprendizados. Na prática, ele atua como um "mapa simbólico" do seu caminho do autoconhecimento.
Arcano Pessoal x Arcano do Ano
Apesar de muitas pessoas confundirem, eles possuem funções diferentes:
Arcano Pessoal: fixo, definido pelo nascimento. Acompanha a vida inteira.
Arcano do Ano: muda a cada ciclo anual e pode ser obtido por cálculos numerológicos ou pelo chamado Tarot do Ano, que indica o tema central do período.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Enquanto o primeiro mostra sua essência, o segundo aponta tendências e desafios temporários.
Como calcular o seu Arcano Pessoal?
O cálculo envolve três etapas simples:
- Data de nascimento: some todos os dígitos até obter um número de 1 a 22.
- Nome completo: cada letra corresponde a um valor numérico (seguindo a tabela pitagórica). Some tudo e reduza até chegar a um número entre 1 e 22.
- Resultado final: some os dois valores obtidos (da data e do nome). Se ultrapassar 22, reduza novamente. Esse será o seu Arcano Pessoal.
Exemplo: uma pessoa nascida em 15/07/1990, chamada Carolina de Souza, teria como Arcano Pessoal o 15 – O Diabo, que representa desejo, poder e necessidade de libertação de padrões limitantes.
O que o seu Arcano revela?
Cada carta aponta aspectos centrais da jornada individual. Veja alguns exemplos:
- O Mago (1): iniciativa e poder criativo.
- A Imperatriz (3): fertilidade e abundância.
- O Carro (7): movimento e superação.
- A Justiça (8): ética e equilíbrio.
- A Estrela (17): inspiração e esperança.
- O Sol (19): vitalidade e alegria.
Esses símbolos não devem ser lidos como destino fixo, mas como convites para refletir sobre padrões e escolhas.
Como aplicar no dia a dia?
Meditar sobre a carta que representa o seu Arcano pode trazer insights valiosos. Também é possível usá-la como referência em momentos de decisão ou como inspiração para fortalecer talentos.
Consultas com tarólogos ajudam a aprofundar a interpretação e conectar os significados ao cotidiano.