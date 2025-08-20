fechar
Tarô indica quais caminhos precisam ser fechados para novos ciclos começarem agora

A leitura do Tarô mostra que três signos serão chamados a encerrar situações e dar espaço para renovações que já estão prontas para se manifestar

Por Pedro Lima Publicado em 20/08/2025 às 21:50
Imagem ilustrativa de Tarô
Imagem ilustrativa de Tarô - iStock

O Tarô revela que estamos em um momento de encerramentos necessários, daqueles que pedem coragem e desprendimento. A energia das cartas mostra que seguir em frente só será possível quando certas situações, padrões ou relações forem deixados para trás.

Muitas vezes, insistimos em manter caminhos que já perderam o sentido, seja por medo de mudar ou por apego ao que nos é familiar. No entanto, esse movimento de segurar o que já não funciona mais acaba criando um bloqueio para novas oportunidades.

As cartas indicam que alguns signos, em especial, estão sob essa influência agora e precisam tomar decisões firmes para fechar portas que já não devem ser abertas. O universo cobra clareza e posicionamento, lembrando que finais são, na verdade, convites para recomeços.

Para Libra, Aquário e Virgem, este é o chamado: soltar o que já não tem mais lugar é o primeiro passo para iniciar um ciclo renovado, com mais espaço para crescimento e transformações.

Libra – Arcano A Torre

Libra recebe o arcano A Torre, carta que simboliza rupturas inesperadas e o desmoronar de estruturas frágeis. O Tarô aponta que chegou a hora de abandonar situações que não se sustentam mais, por mais difíceis que sejam.

Essa energia pode afetar relações, parcerias ou até crenças pessoais. O processo pode trazer desconforto, mas também oferece liberdade para reconstruir em bases mais sólidas. O fim aqui é inevitável e necessário para abrir caminho ao novo.

Aquário – Arcano O Enforcado

Para Aquário, o arcano que se manifesta é O Enforcado, que traz a necessidade de abrir mão de velhos padrões e aceitar que o sacrifício de agora gera libertação depois. Este signo é convidado a soltar ideias, projetos ou relações que não avançam mais, mesmo que isso cause a sensação de perda.

O Tarô indica que a pausa é estratégica: ao encerrar esse ciclo, Aquário se coloca em uma posição mais clara para enxergar novos horizontes e seguir em direção ao que realmente faz sentido.

Virgem – Arcano A Morte

Virgem encontra no Tarô o arcano A Morte, que fala de transformações inevitáveis e profundas. A carta mostra que certos ciclos já se esgotaram, e prolongá-los só traz desgaste.

O chamado é para deixar o passado para trás e aceitar que o fim é parte essencial do processo de renovação. Pode envolver relações, rotinas ou formas de trabalhar, mas o encerramento é crucial para que o signo entre em uma fase de maior clareza e força pessoal.

