Tarô indica quais caminhos precisam ser fechados para novos ciclos começarem agora
A leitura do Tarô mostra que três signos serão chamados a encerrar situações e dar espaço para renovações que já estão prontas para se manifestar
Clique aqui e escute a matéria
O Tarô revela que estamos em um momento de encerramentos necessários, daqueles que pedem coragem e desprendimento. A energia das cartas mostra que seguir em frente só será possível quando certas situações, padrões ou relações forem deixados para trás.
Muitas vezes, insistimos em manter caminhos que já perderam o sentido, seja por medo de mudar ou por apego ao que nos é familiar. No entanto, esse movimento de segurar o que já não funciona mais acaba criando um bloqueio para novas oportunidades.
As cartas indicam que alguns signos, em especial, estão sob essa influência agora e precisam tomar decisões firmes para fechar portas que já não devem ser abertas. O universo cobra clareza e posicionamento, lembrando que finais são, na verdade, convites para recomeços.
Para Libra, Aquário e Virgem, este é o chamado: soltar o que já não tem mais lugar é o primeiro passo para iniciar um ciclo renovado, com mais espaço para crescimento e transformações.
Libra – Arcano A Torre
Libra recebe o arcano A Torre, carta que simboliza rupturas inesperadas e o desmoronar de estruturas frágeis. O Tarô aponta que chegou a hora de abandonar situações que não se sustentam mais, por mais difíceis que sejam.
Essa energia pode afetar relações, parcerias ou até crenças pessoais. O processo pode trazer desconforto, mas também oferece liberdade para reconstruir em bases mais sólidas. O fim aqui é inevitável e necessário para abrir caminho ao novo.
Aquário – Arcano O Enforcado
Para Aquário, o arcano que se manifesta é O Enforcado, que traz a necessidade de abrir mão de velhos padrões e aceitar que o sacrifício de agora gera libertação depois. Este signo é convidado a soltar ideias, projetos ou relações que não avançam mais, mesmo que isso cause a sensação de perda.
O Tarô indica que a pausa é estratégica: ao encerrar esse ciclo, Aquário se coloca em uma posição mais clara para enxergar novos horizontes e seguir em direção ao que realmente faz sentido.
Virgem – Arcano A Morte
Virgem encontra no Tarô o arcano A Morte, que fala de transformações inevitáveis e profundas. A carta mostra que certos ciclos já se esgotaram, e prolongá-los só traz desgaste.
O chamado é para deixar o passado para trás e aceitar que o fim é parte essencial do processo de renovação. Pode envolver relações, rotinas ou formas de trabalhar, mas o encerramento é crucial para que o signo entre em uma fase de maior clareza e força pessoal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp