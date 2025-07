Cartas do Tarô anunciam que esses 3 signos viverão ciclo de fartura a partir de 1º de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A leitura revela abertura de caminhos, bênçãos financeiras e fim de escassez para três signos que iniciam o mês com energia de abundância

Quando agosto começa, algumas energias também se renovam — e, segundo o Tarô, três signos em especial serão beneficiados com a chegada de um novo ciclo marcado por fartura, fluidez e oportunidades que destravam a vida financeira.

Para quem enfrentou tempos de escassez, falta de retorno ou portas fechadas, o movimento que se inicia no dia 1º vem como um chamado para confiar mais na providência e menos no medo. As cartas apontam que esse período não será apenas de ganho material, mas também de mudança na mentalidade sobre merecimento, prosperidade e coragem para receber.

A fartura, segundo o Tarô, não se limita ao dinheiro: envolve também contatos positivos, convites, crescimento pessoal e novas formas de gerar abundância. Quem estiver atento aos sinais poderá perceber que aquilo que parecia travado começa a se movimentar.

Para três signos em particular, as cartas mostram que o caminho da escassez começa a ser deixado para trás com um impulso energético que combina merecimento, ação e sincronicidade. A seguir, veja quais são esses signos e de que maneira o ciclo de fartura pode se manifestar.

Touro (21/04 a 20/05)

Regido pela carta O Mundo, Touro entra agosto com um ciclo de fechamento e recompensa. O que foi plantado nos últimos meses começa agora a gerar colheita. A energia de estabilidade, segurança e crescimento é ativada — especialmente em questões ligadas a trabalho, imóveis, negócios familiares ou projetos pessoais.

A fartura vem tanto de ganhos esperados quanto de novas propostas que valorizam o que Touro tem de mais sólido: constância e competência. É hora de aceitar o reconhecimento, sem medo de parecer ambicioso demais. A carta sugere ganhos por caminhos conhecidos e também por retornos que estavam em silêncio.

Câncer (21/06 a 22/07)

A carta A Estrela rege Câncer neste novo ciclo e aponta cura, esperança renovada e fluidez material. Depois de um período de expectativas frustradas ou limitações emocionais que travavam o campo financeiro, Câncer recebe uma bênção do destino: novas oportunidades, ajuda de pessoas inesperadas e soluções para antigas pendências.

Esse é um mês em que o signo pode sentir que, enfim, as coisas estão voltando para o eixo. A fartura virá não só em dinheiro, mas em tempo de qualidade, acolhimento e confiança para investir em si mesmo. O segredo será se manter aberto ao novo, sem apego ao que ficou para trás.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com a influência da carta O Mago, Peixes inicia agosto com um chamado claro para agir, criar e transformar ideias em prosperidade concreta. O ciclo de fartura vem do próprio movimento: quanto mais Peixes se lança, mais portas se abrem. Essa energia traz oportunidades rápidas, parcerias estratégicas e retorno sobre algo que parecia esquecido.

Pode ser o relançamento de um projeto, a retomada de um trabalho ou até uma chance de ganhar mais com algo que sempre foi feito por prazer. O tarô indica que Peixes estará mais magnético — e isso atrai desde convites até ganhos inesperados, contanto que saiba manter os pés no chão.

