Sorte tripla dará um novo sentido na vida de 3 signos a partir de 1º de agosto

Três signos do zodíaco entram em agosto com chances de progresso financeiro, afetivo e emocional — tudo ao mesmo tempo, segundo o tarô

Para alguns signos, agosto não começa apenas com uma sensação de recomeço, mas com uma convergência de oportunidades que podem dar um novo sentido à vida. Segundo a leitura das cartas do tarô associada ao movimento dos astros, três signos em particular terão um impulso triplo logo nos primeiros dias do mês.

Trata-se de uma sorte que não se limita a uma área específica, mas que se expande por diferentes frentes: finanças, vínculos afetivos e estabilidade emocional. Esse alinhamento não surge por acaso — ele é resultado de processos internos e externos que vêm se desenhando há algum tempo e que agora encontram um espaço fértil para florescer.

As escolhas feitas anteriormente, mesmo as mais difíceis, começam a mostrar seu valor, e o universo responde com sincronicidades, aberturas inesperadas e convites que podem transformar a rotina. A seguir, veja quais são os três signos que devem aproveitar essa sorte tripla que chega com o início de agosto — e como cada um pode lidar com esse momento de virada.

3 signos que terão sorte tripla

Cada signo enfrentará situações que exigirão equilíbrio e adaptação às circunstâncias (Imagem: andriano.cz | Shutterstock) - Portal Edicase

Leão

Logo no início do mês, leoninos entram num período em que tudo parece conspirar a favor. A área financeira pode se destravar com mais fluidez — seja por um pagamento atrasado, proposta nova ou oportunidade de aumentar ganhos com algo que já dominam.

No campo afetivo, as relações ganham mais verdade e leveza, com chance de reconciliação ou de conexões novas que fazem sentido desde o primeiro olhar. Já o emocional encontra calma, especialmente após semanas de turbulência interna. Leão se vê mais centrado, com clareza do que quer e merecendo viver o que deseja sem precisar forçar.

Touro

Agosto começa com estabilidade e expansão para quem é de Touro. As cartas revelam que um ciclo financeiro promissor se abre, fruto de escolhas conscientes e de uma disposição para inovar sem perder o pé no chão.

No amor, há chance de reencontros ou de encontros que despertam o desejo de planejar a dois. No campo emocional, o signo encontra um ponto de equilíbrio entre responsabilidade e prazer, deixando de lado pesos que não cabem mais. A sorte que chega não tem cara de milagre — mas sim de consequência positiva de tudo o que Touro tem enfrentado com firmeza e paciência.

Libra

Librianos recebem, já nos primeiros dias de agosto, um sopro de mudanças que podem transformar suas perspectivas. O financeiro mostra reação com boas surpresas: convites, parcerias e até uma mudança de função ou rota podem render frutos concretos. Nos afetos, a sorte aparece em encontros inesperados ou na renovação de vínculos antigos.

Já no emocional, Libra sente mais confiança para fazer escolhas e dizer o que pensa — algo que nem sempre vem com facilidade. A soma dessas áreas em movimento dá ao signo a sensação de que a vida volta a pulsar com mais sentido e cor.

Números de sorte para cada signo na loteria