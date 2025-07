Horóscopo do tarô: os signos que devem confiar mais na intuição nos próximos dias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As cartas do tarô indicam que, nos próximos dias, três signos poderão evitar armadilhas e encontrar respostas ao seguirem seus pressentimentos

Nem sempre o caminho mais claro é o mais certo — e o tarô sabe disso. Há momentos em que a lógica, os conselhos externos ou até os planos bem definidos parecem falhar diante de situações que exigem sensibilidade, escuta interior e coragem para confiar no que não pode ser explicado. Nos próximos dias, as cartas do tarô sinalizam que três signos em especial estarão mais conectados com sua intuição — aquela força silenciosa que avisa quando algo está prestes a acontecer ou aponta um atalho no meio do caos.

Para eles, será essencial prestar atenção aos pequenos sinais, sonhos recorrentes, sensações sem explicação e até mesmo nos desconfortos que surgem sem motivo aparente. Essa sensibilidade ampliada pode funcionar como bússola, especialmente em decisões que envolvem trabalho, relações pessoais ou rumos de vida.

O tarô indica que esses signos terão a chance de evitar situações desgastantes se escutarem o que o corpo e a mente já sabem, mesmo antes dos fatos se revelarem. Sonhos vívidos, mudanças de humor repentinas, vontade de recuar ou uma sensação de “déjà vu” podem ser mais do que coincidência — são formas da intuição se manifestar. Por isso, o momento pede menos pressa e mais presença.

Veja abaixo quais signos devem confiar mais nos próprios instintos neste período e o que o tarô aponta como tendência para cada um deles:

Peixes: sensibilidade como ferramenta de proteção e direção

As cartas que se destacam neste ciclo são A Sacerdotisa e o Nove de Ouros — duas figuras que reforçam o poder da introspecção e da escuta interna. Os piscianos estarão com a intuição mais aguçada do que o habitual e podem sentir, com nitidez, quando algo não está em sintonia com suas emoções.

Situações mal explicadas, ambientes pesados ou propostas que parecem boas demais para ser verdade devem ser avaliadas com calma, pois a intuição tende a funcionar como um alerta eficaz. Além disso, esse é um bom momento para confiar em sonhos simbólicos ou sinais repetitivos. Decisões importantes sobre carreira ou vínculos emocionais devem ser tomadas em silêncio, com base no que o coração já percebeu — mesmo que ainda faltem provas concretas.

Touro: pressentimentos reveladores e firmeza para dizer não

As cartas associadas a Touro para os próximos dias são A Lua e o Quatro de Paus — indicando que sensações desconfortáveis ou incômodos sutis devem ser levados a sério. Taurinos podem perceber mudanças no comportamento de pessoas próximas ou captar emoções que não foram verbalizadas. Será essencial confiar nesses pressentimentos, especialmente se houver dúvida sobre acordos, projetos ou alianças.

O momento também pede firmeza para recusar situações que parecem boas no papel, mas não ressoam com o que o instinto diz. A intuição, neste ciclo, servirá como ferramenta de proteção e como bússola para manter a estabilidade emocional. Evitar forçar decisões e observar mais do que agir são atitudes que ajudarão a passar por esse período com mais sabedoria.

Gêmeos: intuição como chave para resolver impasses emocionais

Para os geminianos, o tarô revela as cartas do Eremita e do Dois de Espadas, indicando que o momento exige recolhimento e reflexão silenciosa. As dúvidas emocionais — sejam elas sobre um relacionamento, uma escolha pessoal ou um antigo ressentimento — podem ser solucionadas com mais clareza se Gêmeos deixar de buscar respostas do lado de fora e se concentrar na própria percepção.

Nos próximos dias, há uma tendência de captar as intenções por trás das palavras, ler entrelinhas e identificar falsidades disfarçadas de gentileza. Essa sensibilidade pode ser desconfortável, mas também libertadora. O conselho das cartas é não ignorar a primeira impressão e evitar se convencer de algo que o instinto já desaprovou. A resposta já está dentro — só precisa ser ouvida.

