Cartas do tarô indicam chegada de boas notícias no campo amoroso para 3 signos em agosto

Segundo as cartas do tarô, agosto trará avanços no amor para três signos do zodíaco, com recomeços, reconciliações e conexões que ganham força

Quando se trata de amor, poucas ferramentas simbólicas despertam tanta curiosidade quanto o tarô. Suas cartas, repletas de arquétipos e significados ancestrais, ajudam a mapear momentos de virada, esclarecer sentimentos ou antecipar tendências que podem influenciar relacionamentos. Em agosto, o tarô aponta uma energia mais favorável no campo amoroso para três signos específicos, que devem vivenciar acontecimentos marcantes nas relações afetivas — seja por meio de encontros inesperados, reconciliações ou mudanças internas que favorecem uma nova forma de se conectar.

Esses signos, segundo a leitura das cartas, não apenas estarão mais abertos ao amor, mas também contarão com o cenário astrológico e simbólico ao seu favor. As revelações do tarô indicam movimentos emocionais mais intensos e transformadores, propensos a despertar coragem para declarar sentimentos, resolver pendências afetivas ou permitir-se sentir de novo após períodos de retraimento.

Agosto, portanto, pode funcionar como um portal para recomeços amorosos mais maduros e alinhados com o que cada signo realmente deseja viver a dois. A seguir, veja quais são os três signos indicados pelas cartas e o que o tarô revela sobre o que está por vir em suas vidas amorosas:

Câncer: cura emocional e acolhimento nos vínculos

As cartas associadas a Câncer para o mês de agosto giram em torno da energia da Temperança e do Seis de Copas — dois arcanos que falam de reconexão e equilíbrio emocional. Para quem é de Câncer, o período favorece reencontros que trazem um sentimento de segurança, além da chance de resgatar laços afetivos que ficaram suspensos por mágoas ou distâncias.

É um mês que convida a curar, perdoar e recomeçar com mais clareza sobre os próprios limites e desejos. Quem está solteiro pode se surpreender com a chegada de alguém que oferece estabilidade emocional e identificação imediata. Para quem já está em um relacionamento, agosto pode marcar uma fase de maior cumplicidade, com diálogos sinceros e decisões que aproximam ainda mais.

Libra: decisões amorosas ganham força e clareza

A energia que aparece para Libra nas cartas é marcada pelo arcano dos Enamorados e pelo Rei de Espadas. Juntas, essas cartas sugerem que agosto será um mês de decisões importantes na vida afetiva, com clareza mental e coragem para escolher aquilo que realmente faz sentido no longo prazo.

Librianos e librianas tendem a se envolver em situações onde precisam se posicionar, dizer sim para uma relação ou encerrar ciclos que não se sustentam mais. A novidade é que, neste momento, a tendência é agir com mais objetividade, mesmo em assuntos do coração. Isso favorece o início de relações mais maduras e alinhadas com valores reais, além de aumentar a chance de construir algo sólido com quem já está ao lado.

Escorpião: desejo em alta e novas conexões intensas

As cartas apontam a influência do arcano do Diabo e do Dois de Copas — combinação que evidencia um período de forte magnetismo, desejo e envolvimentos profundos. Agosto será um mês em que escorpianas e escorpianos poderão viver relações marcadas por intensidade, troca emocional poderosa e atração mútua.

Para quem está solteiro, o cenário favorece encontros inesperados que podem se tornar rapidamente significativos. Já para quem está em uma relação, o momento convida a reacender a paixão, com mais entrega e menos reservas emocionais. No entanto, as cartas também alertam para manter o equilíbrio e não confundir intensidade com dependência. É um período excelente para viver o amor com verdade e presença.

