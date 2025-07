Tarô aponta início de um novo ciclo profissional para 4 signos em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agosto começa com uma energia de reinício no campo profissional para alguns signos do zodíaco, segundo revelações das cartas de tarô. A leitura aponta a abertura de caminhos ligados à carreira, com destaque para situações que envolvem transições, novos desafios ou reestruturações importantes.

Não se trata, necessariamente, de grandes reviravoltas, mas de movimentos consistentes que recolocam os nativos em sintonia com seus propósitos e objetivos de longo prazo.

O momento é favorável para quem busca reposicionamento no mercado, quer assumir mais autonomia ou sente que é hora de mudar o rumo de sua atuação. Para quatro signos, as próximas semanas prometem ajustes significativos e chances de crescimento que se consolidam com foco e planejamento.

Áries (21/3 a 19/4)

As cartas indicam que Áries entra em agosto com força para dar início a um novo ciclo no trabalho, marcado por decisões que exigem coragem e iniciativa. Mudanças podem envolver a troca de funções, propostas inesperadas ou convites que pedem resposta rápida.

O momento é propício para agir com clareza, sem medo de romper com padrões antigos. A chave será transformar impasses em ação e evitar repetir escolhas que já se mostraram limitantes. Mesmo que o terreno ainda pareça instável, o tarô revela que a movimentação profissional favorece o crescimento pessoal e a construção de algo mais alinhado com seus valores.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Para Gêmeos, o tarô aponta um mês em que novas ideias e conexões profissionais ganham destaque. O ciclo que se inicia traz mais fluidez para projetos que estavam emperrados e indica oportunidades que surgem de redes de contato ou ambientes colaborativos.

As cartas também sinalizam que este é o momento ideal para apostar em cursos, parcerias ou mudanças de setor. O fluxo de comunicação se intensifica, favorecendo quem deseja apresentar propostas ou se posicionar com mais clareza. Ainda que o ritmo possa parecer instável no início, Gêmeos tende a encontrar o espaço ideal para ampliar sua atuação com mais autonomia.

Libra (23/9 a 22/10)

O tarô revela que agosto será um mês de reestruturação para Libra no campo profissional. As cartas mostram que decisões difíceis podem ser necessárias para colocar a rotina de trabalho em ordem ou para se libertar de vínculos que já não fazem sentido. Ao mesmo tempo, a energia do mês favorece novos começos que exigem maturidade e estratégia.

Libra deve estar atento a oportunidades que envolvam contratos, associações ou mudanças de equipe. Há potencial para assumir uma nova posição ou até para reinventar sua atuação, desde que mantenha os pés no chão e evite idealizações excessivas.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião entra em um período de reconstrução profissional, segundo as cartas. Agosto será marcado por um impulso para transformar a forma como lida com sua carreira — seja mudando de área, retomando projetos antigos ou reavaliando metas de longo prazo.

A energia que se apresenta no tarô favorece movimentos estratégicos, especialmente aqueles que envolvem discrição, planejamento e visão a longo prazo. Mudanças internas também podem ocorrer, como uma reorientação de propósito ou a superação de medos que antes impediam avanços. O ciclo que se abre tem potencial para gerar estabilidade, mas exige comprometimento com o processo.

