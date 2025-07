Tarô indica virada de sorte para 3 signos antes do fim de julho; veja se o seu está entre eles

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segundo as cartas, esses signos receberão um impulso energético capaz de transformar situações difíceis em oportunidades concretas de crescimento

Clique aqui e escute a matéria

Enquanto julho se encaminha para os seus últimos dias, o tarô revela um movimento importante no campo energético para alguns signos do zodíaco. As cartas apontam uma mudança de ciclo que favorece a resolução de impasses, o surgimento de novas oportunidades e até mesmo a chegada de recursos inesperados.

Essa virada de sorte não é necessariamente grandiosa ou repentina — mas tende a se manifestar de forma concreta, especialmente para aqueles que vêm enfrentando desafios seguidos. As energias reveladas pelas cartas indicam que o momento pode ser ideal para assumir uma postura mais receptiva diante do que a vida oferece.

Para três signos em especial, os próximos dias tendem a trazer alívio, recompensas e clareza sobre decisões importantes. Confira se o seu signo está entre os beneficiados por esse novo fluxo.

Touro (20/4 a 20/5)

Para Touro, a virada de sorte está relacionada ao campo material e à estabilidade financeira. As cartas apontam para a resolução de pendências que estavam travando sua evolução — sejam dívidas, negociações estagnadas ou situações profissionais que exigiam clareza. A energia que se aproxima favorece acordos, propostas concretas e até retornos inesperados de esforços passados.

Touro também pode se sentir mais seguro para assumir novos compromissos ou reavaliar objetivos de longo prazo. O segredo estará em manter os pés no chão, mas aceitar que nem tudo depende apenas do controle. À medida que a tensão cede lugar ao pragmatismo, o signo ganha espaço para construir com mais leveza e confiança.

Leão (23/7 a 22/8)

Leão pode sentir um impulso emocional poderoso até o final de julho, com o tarô indicando uma virada positiva em situações ligadas a autoestima, relações interpessoais e projetos que envolvem exposição. As cartas mostram que antigos bloqueios internos começam a se dissolver, abrindo espaço para uma autoconfiança mais centrada.

É um bom momento para se reconectar com o que dá prazer e sentido à rotina. O reconhecimento externo também pode vir — seja por meio de elogios, convites ou pequenos sinais de validação. Mesmo que os frutos pareçam discretos à primeira vista, eles indicam que o movimento está sendo favorável. Leão poderá se sentir mais inteiro e motivado para dar novos passos em agosto.

Leia Também Top 4 signos com mais chances de enriquecer ainda em julho, segundo a astrologia

Capricórnio (22/12 a 19/1)

Para Capricórnio, o tarô revela uma movimentação que favorece mudanças estratégicas, especialmente na vida profissional e nas relações de autoridade. As cartas sugerem que algumas estruturas rígidas podem dar lugar a abordagens mais flexíveis, permitindo que o signo se adapte a novos contextos sem perder o foco nos resultados.

A sorte vem por meio de encontros que trazem soluções, conselhos valiosos ou até novas alianças. Capricórnio também pode ter clareza para abandonar o que já não funciona, abrindo caminho para propostas mais coerentes com sua visão de futuro. A energia é de virada silenciosa, mas eficiente — como se, nos bastidores, tudo começasse a se reorganizar a favor.

Números de sorte para cada signo na loteria