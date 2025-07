Tarô revela os 3 signos que vão encontrar um novo amor em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agosto nem sempre é lembrado como um mês movimentado para a vida amorosa. Em meio a rotinas intensas, clima seco e um calendário que parece andar mais devagar, muitos deixam os assuntos do coração em segundo plano. Mas, segundo as cartas do tarô, esse cenário pode mudar de forma inesperada para três signos do zodíaco.

As energias de agosto tendem a favorecer quem está emocionalmente pronto para recomeçar — não com urgência ou ansiedade, mas com maturidade e curiosidade para viver algo que faça sentido no agora. A combinação entre Arcanos como o Enamorados, o Louco e a Estrela aponta para conexões novas que não surgem como tempestades, mas como brisas leves, despertando sensações adormecidas e o desejo de construir algo, mesmo que aos poucos.

Essa abertura se manifesta em gestos simples: uma conversa inesperada, uma troca de olhares no ambiente de trabalho, um reencontro que muda de tom. Não é sobre grandes paixões repentinas, mas sobre pessoas que chegam no tempo certo. A seguir, veja os três signos com maior chance de viver um novo amor em agosto, segundo o tarô — e o que cada um precisa observar para reconhecer esse movimento quando ele começar.

1. Leão (23/07 a 22/08)

As cartas indicam: O Sol + O Louco

Para leoninas e leoninos, agosto chega como um portal de renovação. Com o Sol brilhando no próprio signo, há um convite natural à autovalorização e à reconexão com o prazer. O Louco aparece como símbolo de leveza e desapego do passado.

Juntos, esses Arcanos sugerem que o novo amor pode surgir justamente quando o signo deixa de tentar controlar tudo — e passa a se permitir viver o momento. Pode ser alguém de um círculo social inesperado, ou até uma amizade que ganha contornos diferentes. O mais importante é não forçar definições rápidas: o caminho do afeto será mais sobre permitir-se do que planejar.

2. Libra (23/09 a 22/10)

As cartas indicam: Os Enamorados + A Estrela

Para quem é de Libra, o tarô mostra um período especialmente favorável a encontros significativos, com potencial para gerar vínculos duradouros. Os Enamorados falam de escolha, mas não de dúvida: representam a hora de decidir com o coração leve, sem medo de julgamentos.

Já A Estrela indica esperança restaurada e uma conexão espiritual mais forte com o que se deseja viver. A união desses Arcanos revela que um novo amor pode surgir em momentos de calma e acolhimento — como uma conversa sincera, uma troca de olhares entre tarefas ou uma aproximação gradual que floresce com o tempo.

3. Capricórnio (22/12 a 19/01)

As cartas indicam: O Carro + A Imperatriz

Capricórnio talvez não espere grandes reviravoltas no amor em pleno agosto, mas o tarô aponta justamente para um movimento ativo nesse campo. O Carro traz ação, impulso e confiança; A Imperatriz, por sua vez, fala de fertilidade emocional e criatividade nos relacionamentos.

A união dessas cartas mostra que esse novo amor pode surgir através da admiração mútua — seja por projetos, ideias ou estilos de vida. Pode haver afinidade profissional ou intelectual como ponto de partida. O mais interessante? Esse amor não distrai: ele soma. E vai exigir que Capricórnio baixe a guarda sem abrir mão de sua estrutura.

