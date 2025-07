Cartas de Tarô apontam reconciliação para 2 signos que ainda não viraram a página

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nem todo fim é definitivo. Às vezes, o que parece ter terminado apenas entrou em pausa para que os envolvidos pudessem se reencontrar com mais clareza. O tarô, como ferramenta simbólica e energética, capta esses momentos de reviravolta emocional com precisão.

Quando cartas como O Julgamento, A Temperança e O Eremita aparecem em um mesmo ciclo, o recado é direto: algo que parecia resolvido pode voltar à cena — não por nostalgia ou recaída, mas porque há assuntos que ainda precisam ser elaborados entre duas pessoas.

No mês de agosto, o campo afetivo se movimenta de forma mais introspectiva, favorecendo reconciliações pautadas por conversas sinceras, escuta atenta e reconhecimento mútuo de erros e limites. Essa reaproximação pode ser sutil, por uma mensagem, um encontro casual ou até um sonho insistente. Mas o impulso vem, principalmente, de quem sente que ainda não virou completamente a página.

Para dois signos em especial, as cartas revelam essa chance de reconstrução emocional — seja para retomar um relacionamento ou, ao menos, encerrar um capítulo com o cuidado que não foi possível antes. A seguir, veja quais são e o que as cartas orientam para esse processo.

1. Peixes (19/02 a 20/03)

As cartas indicam: A Temperança + O Eremita

Para quem é de Peixes, agosto será um mês de retorno ao centro emocional. A Temperança representa equilíbrio, cura e reaproximação gradual. Já O Eremita indica introspecção e maturidade, revelando que há um processo interno em curso que pede paciência.

Essas duas cartas juntas apontam para uma reconciliação que não surge como explosão, mas como reencontro silencioso e genuíno. Um antigo amor pode reaparecer com outro olhar — mais calmo, disposto a ouvir e reconhecer feridas que ficaram abertas.

Peixes, que sente tudo com intensidade, deve se permitir reavaliar com serenidade: o que ficou mal resolvido pode, agora, encontrar um novo desfecho.

Leia Também Tarô revela os 3 signos que vão encontrar um novo amor em agosto

2. Câncer (21/06 a 22/07)

As cartas indicam: O Julgamento + Dois de Copas

Câncer carrega lembranças de forma quase física. Por isso, quando o tarô traz O Julgamento ao lado do Dois de Copas, o aviso é claro: uma reconexão pode surgir para fechar um ciclo com mais consciência — ou mesmo reacender o amor com base mais sólida.

O Julgamento fala de resgate, de olhar para o passado com responsabilidade e decidir, de forma consciente, o que merece espaço no presente.

O Dois de Copas, carta clássica das uniões, reforça que esse reencontro não é apenas emocional, mas também afetivo. Pode ser a chance de viver o que antes não foi possível, desde que haja maturidade de ambas as partes.

Números de sorte para cada signo na loteria