Tarô da semana (07/07 a 13/07): Seis de Copas traz paixões antigas de volta na vida de alguns signos

O clima da semana promete fortes emoções no campo afetivo. Com o Seis de Copas dominando a tiragem do tarô entre os dias 7 e 13 de julho, o passado tende a bater à porta, especialmente para alguns signos que estarão mais vulneráveis às lembranças e aos reencontros.

A carta, que fala de nostalgia, reconexões e sentimentos antigos, pode reacender romances que pareciam esquecidos.

Essa energia traz à tona encontros inesperados, mensagens de ex amores e até aquela vontade súbita de reatar histórias inacabadas. Para os signos de Câncer, Peixes e Escorpião, a chance de reviver antigas paixões será ainda maior.

Dica preciosa

A dica é ouvir o coração, mas manter os pés no chão. O que retorna agora pode ter um novo significado ou servir apenas como aprendizado.

Além da vida amorosa, o Seis de Copas também fala sobre reconciliações com familiares e amigos do passado. É uma semana propícia para curar mágoas antigas e relembrar momentos felizes.

O ideal é aproveitar a onda emocional com sabedoria, deixando o orgulho de lado e se abrindo para o que realmente importa. Afinal, às vezes, o que ficou para trás pode ser exatamente o que faltava para seguir em frente.