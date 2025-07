2 banhos de ervas simples para atrair dinheiro e prosperidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quem não deseja atrair mais dinheiro e prosperidade para a vida, não é mesmo?

Às vezes, sentimos que as coisas não acontecem como realmente deveriam, e uma ajudinha sempre é bem-vinda.

Nesta matéria, separamos dois banhos de ervas que são simples e perfeitos para atrair mais dinheiro. Veja agora!

Banho de ervas para atrair dinheiro e prosperidade

Segundo o Metrópoles, esses dois banhos são os melhores para conquistar a prosperidade financeira:

Imagem ilustrativa de uma pessoa tomando banho! - Reprodução/ iStock

1. Banho de louro

Comece levando 1,5 litro de água com sete cravos-da-índia ao fogo e ligue. Assim que a água ferver, deixe por mais 5 minutos.

Desligue o fogo e adicione um pau de canela e uma folha de louro.

Em seguida, abafe o banho energético de ervas para atrair prosperidade por 20 minutos e coe.

Para finalizar, despeje o ritual em seu corpo, do pescoço para baixo, enquanto mentaliza seus caminhos abertos e você alcançando mais prosperidade.

2. Banho de manjericão

Primeiro, comece esquentando três litros de água e adicione um punhado de manjericão, algumas gotas de essência de mirra e três gotas de óleo essencial de lavanda.

Em seguida, vá ao banheiro e realize o seu banho normalmente. Durante esse momento, foque na sua respiração para relaxar o corpo.

Feito isso, com o corpo ainda úmido, derrame a mistura de ervas do pescoço para baixo.

Use uma toalha branca para se enxugar e descarte os restos do banho no lixo.