Simpatia da maçã com mel para renovar a harmonia do casal

A simpatia da maçã com mel é simplesmente perfeita para trazer mais harmonia para o seu relacionamento. Saiba como fazer em casa e aproveite!

O cotidiano, as responsabilidades e até mesmo a rotina pode, com o tempo, desgastar a harmonia de um relacionamento.

Pequenas brigas, desencontros de ideias ou simplesmente a sensação de que a chama diminuiu são sinais de que algo precisa ser renovado.

A simpatia da maçã com mel pode ser uma grande aliada para renovar a harmonia de um casal. Saiba como fazer e aproveite!

Simpatia da maçã com mel

Para esse ritual, são necessários apenas cinco materiais:

Imagem ilustrativa de uma maçã e mel! - Reprodução/ iStock

1 maçã vermelha bem bonita;



Um pedaço de papel branco;



Caneta;



Um pouco de mel;



Papel verde para embrulhar.

Como fazer a simpatia?

Segundo o Terra, primeiro é necessário respirar fundo e se concentrar no seu desejo de melhorar a relação.

Feito isso, pegue a maçã e faça um buraco no centro, com cuidado para não atravessar do outro lado.

Escreva o seu nome e o nome da pessoa amada no papel e dobre bem pequenininho. Em seguida, coloque esse papel dentro do buraco da maçã.

Cubra a abertura com mel, sempre mentalizando momentos felizes e desejando que o carinho volte a reinar entre vocês.

Depois disso, embrulhe a maçã com o papel verde. Faça uma oração da sua preferência, pedindo mais amor e harmonia. É importante repetir essa oração mais duas vezes.

Para finalizar, descarte a simpatia no lixo com muita gratidão.