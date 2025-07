Simpatia contra inveja e mau-olhado: Aprenda ritual poderoso de proteção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Essa simpatia com alho pode ser uma poderosa aliada para combater a inveja e também mau-olhado. Saiba como fazer para conquistar mais proteção!

Clique aqui e escute a matéria

Quem nunca sentiu que as coisas estavam indo bem demais e, de repente, algo travou?

A inveja e o mau-olhado emanam energias negativas que são capazes de impactar nossa vida, saúde e bem-estar.

Existem algumas simpatias e rituais poderosos que servem para proteger e purificar, afastando essas influências indesejáveis.

A seguir, vamos apresentar uma simpatia perfeita para afastar inveja alheia. Veja agora!

Simpatia do alho para afastar inveja

Segundo o Terra, será necessário separar os seguintes ingredientes:

Imagem ilustrativa do alho! - Reprodução/ iStock

1 copo de vidro com água;



3 colheres (sopa) de sal grosso;



1 dente de alho com casca;



1 pedaço de carvão vegetal;



1 pires branco.

Como fazer a simpatia?

Antes de qualquer coisa, escolha um canto da sua casa onde ninguém mexa no copo. Pode ser perto da porta de entrada ou até mesmo atrás da porta do quarto.

Em seguida, encha o copo com água e misture o sal grosso até que ele se dissolva parcialmente. Depois, coloque o dente de alho com casca e o pedaço de carvão dentro do copo.

Veja também: Simpatia do congelador para afastar pessoas indesejáveis

Feito isso, apoie o copo sobre o pires e deixe ali por 7 dias seguidos. Sempre que passar por ele, mentalize uma barreira de proteção ao seu redor.

Para finalizar, no oitavo dia, jogue todo conteúdo em água corrente. Lave bem o copo e o pires e repita sempre que sentir necessidade.