Ritual com rosa branca traz paz, equilíbrio e proteção espiritual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Simples e poderoso, esse ritual com rosa branca limpa a alma, eleva a vibração e cria um escudo contra energias negativas e espirituais densas.

Clique aqui e escute a matéria

Quando o corpo e a mente pedem leveza, o universo envia sinais.

O ritual com rosa branca é uma prática energética que promove a purificação profunda do campo espiritual.

Usada há séculos em banhos e rezas, a rosa branca simboliza pureza, renovação e proteção. Seu poder espiritual é ideal para momentos de recomeço e fortalecimento interior.

Ingredientes do ritual

3 rosas brancas frescas

1 litro de água morna

1 colher (sopa) de açúcar cristal

1 pitada de sal grosso

1 pano branco ou toalha limpa

Como preparar e aplicar o ritual

Ferva o litro de água e, ao desligar o fogo, adicione as pétalas das rosas brancas. Misture o açúcar e o sal grosso, mentalizando luz e proteção.

Deixe a mistura descansar por 20 minutos. Após o banho higiênico, despeje lentamente a infusão do pescoço para baixo, sempre com pensamentos positivos e pedindo equilíbrio emocional e proteção contra tudo que for ruim.

Leia também: Simpatia com vela branca para abrir seus caminhos no amor

Ambiente e mentalização

O ritual deve ser feito de preferência em um momento de silêncio, com uma vela branca acesa em um ambiente limpo. Respire profundamente e visualize uma luz clara envolvendo todo seu corpo. A energia da rosa branca vai abrir seus caminhos e afastar as sombras espirituais.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Repetir esse ritual uma vez por mês é uma forma de manter a aura limpa e conectada com boas vibrações. Com fé, presença e intenção, a rosa branca se torna um verdadeiro canal de luz em sua vida.