Use esta simpatia com sal grosso para limpeza e equilíbrio espiritual

Ritual simples com sal grosso ajuda a limpar o campo espiritual, afastar cargas negativas e trazer mais leveza para o corpo e a mente.

Em momentos de cansaço espiritual, estagnação ou confusão emocional, o uso do sal grosso é um dos métodos mais tradicionais para restaurar o equilíbrio.

Essa simpatia ancestral tem o poder de limpar o ambiente, o corpo e até os pensamentos.

Feita com intenção, ela funciona como um escudo contra vibrações densas e energias que impedem a fluidez da vida. É indicada para quem sente o peso do dia a dia e precisa recomeçar com mais clareza.

Materiais necessários

1 punhado de sal grosso

1 litro de água morna

1 vela branca

1 prato branco

1 ramo de alecrim ou arruda (opcional)

Passo a passo da simpatia de purificação

Aqueça a água até que fique morna e dissolva nela o sal grosso. Se desejar, adicione folhas de alecrim ou arruda para potencializar o efeito da limpeza.

Antes do banho, acenda a vela branca em um local seguro e silencioso. Mentalize a libertação de tudo o que te pesa: angústias, mágoas, pensamentos repetitivos ou medos.

Após seu banho normal, despeje lentamente a água com sal do pescoço para baixo, sentindo a limpeza acontecendo. Deixe o corpo secar naturalmente, sem o uso de toalha. Mantenha a vela acesa até o fim, em oração ou silêncio.

Essa simpatia promove uma purificação profunda e pode ser feita sempre que sentir necessidade de proteção e equilíbrio. É um convite para desacelerar, reconectar-se consigo mesma e alinhar o corpo com as boas energias que o universo tem a oferecer. Confie na força do sal e permita-se recomeçar em paz.