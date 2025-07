Previsão semanal para o signo de Virgem (21 a 27/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta semana, o chamado será para dentro, Virgem. Você sentirá uma forte necessidade de se recolher, silenciar o barulho externo e mergulhar nos seus próprios sentimentos. Intuições sutis e lembranças antigas podem emergir, revelando feridas que precisam de atenção ou simplesmente apontando o que já não faz mais sentido carregar.

No campo material, questões financeiras e reflexões sobre o que realmente tem valor (inclusive emocional) virão à tona. É tempo de repensar hábitos, prioridades e investimentos, em todos os sentidos.

Na vida social, atitudes defensivas ou decisões apressadas podem gerar ruídos com amigos ou grupos. Seja firme em seus princípios, mas não feche as portas para escutar o outro. Saber ceder em nome da harmonia é também uma forma de força.

Dica cósmica:

Use este momento para planejar com calma e refinar seus próximos passos. Você não precisa correr, apenas seguir com consciência.

