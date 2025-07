Horóscopo de Agosto para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mês traz decisões profissionais, amores do passado e recomeços marcantes para Libra, que vai precisar sair de cima do muro de vez.

Agosto chega como um divisor de águas para Libra. O mês não vai passar batido: ele exige mais clareza, iniciativa e coragem para encarar assuntos que você vinha adiando.

Tem reencontro com alguém do passado, movimentações no trabalho e uma sensação crescente de que está na hora de pensar em si. Sem culpa, sem medo, sem hesitar.

A boa notícia é que tudo se desenha para te empurrar em direção a um novo capítulo.

Mas isso não quer dizer que vai ser confortável. Alguns ciclos precisarão ser encerrados, especialmente aqueles que mantêm sua energia presa em situações que já não fazem mais sentido.

Agosto é direto: ou você muda, ou a vida muda por você

No amor: alguém pode te procurar entre os dias 7 e 15, trazendo à tona sentimentos mal resolvidos. Vale a pena ouvir, mas pense bem antes de reabrir portas.

Os solteiros estarão mais seletivos e prontos para conexões que realmente somem.

No trabalho: decisões importantes exigem firmeza. Você pode receber uma proposta diferente ou inesperada, e ela pode ser o pontapé de algo maior.

Confie na sua intuição, mas analise os prós e contras com calma.

Na vida pessoal: você vai perceber o quanto cresceu nos últimos meses.

Isso pode doer um pouco, porque vai implicar em se afastar de lugares ou pessoas que já não combinam com essa nova versão. Mas também vai ser libertador.

HORÓSCOPO DE AGOSTO