Como vai ser o mês de agosto para Leão? Veja as previsões dos astros

Para leoninos, agosto será um mês de realinhamento. Você iniciará o período revendo suas posturas e finalizará com mais autoestima. Veja o que esperar

Agosto é uma pausa para realinhamento para quem é do signo de Leão. Você começará revendo posturas e terminará o mês com seu brilho natural renovado.

O mês começa mais introspectivo. Com Mercúrio retrógrado até dia 11, é normal sentir dúvidas na comunicação e certa confusão sobre decisões importantes. Aproveite para refletir antes de agir.

A partir do dia 12, com Mercúrio direto, tudo tende a clarear. A comunicação melhora e você se sente mais seguro de maneira geral.

No dia 25, Vênus entra em Leão e traz um novo fôlego para sua autoestima. O desejo de se cuidar, se arrumar e criar conexões fica mais forte.

É um ótimo momento para se reconectar com você.



Agosto será um mês de reorientação para você, leonino ou leonina, começando com um período de revisão de suas atitudes e culminando com a renovação do seu brilho natural.

Fique atento ao dia 12 de agosto, quando a comunicação se tornará mais clara, e ao dia 25 de agosto, data em que Vênus em Leão ativará seu magnetismo, charme e bem-estar.

HORÓSCOPO DE AGOSTO