Leão no amor: tudo sobre o signo que ama ser amado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Intenso, leal e apaixonado, o signo que entrega tudo no amor, é também o que quer brilhar e ser admirado. Veja os segredos do coração leonino!

Clique aqui e escute a matéria

Quando o assunto é amor, Leão não entra pela metade. Governado pelo Sol e pertencente ao elemento fogo, esse signo é conhecido por sua intensidade, generosidade e um charme que não passa despercebido.

Para Leão, amar é uma experiência grandiosa — cheia de emoção, entrega e brilho. Mas atenção: quem quiser estar ao lado de um leonino precisa saber que admiração e atenção são requisitos básicos para conquistar (e manter) seu coração.

Quer entender melhor como Leão ama, sofre, conquista e se entrega? Vem com a gente:

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Leão no amor é calor, intensidade e presença

Leão é aquele signo que gosta de viver histórias dignas de cinema. Nada de amores mornos ou relações escondidas.

Quando está apaixonado, ele demonstra, fala, mostra para o mundo. Gosta de presentear, surpreender e fazer o outro se sentir especial — mas também espera ser tratado como a estrela da relação.

Precisa se sentir valorizado



A autoestima do leonino é forte, mas no amor ela também depende de reciprocidade. Ele quer se sentir único, desejado e elogiado.

Se sente que está sendo ignorado ou subestimado, pode se afastar. O amor, para Leão, é um palco — e ele quer brilhar junto com o parceiro, nunca nas sombras.

Quando sofre por amor…



Apesar da pose confiante, Leão sofre — e muito — quando se decepciona. Mas dificilmente demonstra. Prefere se afastar com dignidade a implorar por atenção. O orgulho leonino pode atrasar a cura, mas quando supera, se reinventa com ainda mais força. E volta a amar como se fosse a primeira vez.

Combina com quem?



Leão se dá bem com signos que sabem admirar sua luz sem tentar apagá-la. Áries e Sagitário formam combinações vibrantes e aventureiras.

Gêmeos encanta pela leveza, enquanto Libra traz elegância e troca de elogios. Mas se o par topar dividir (ou revezar) os holofotes, qualquer signo pode conquistar esse coração quente.

Leão no amor é um espetáculo à parte. Ele quer ser escolhido todos os dias, com paixão, entusiasmo e presença. Se você ama um leonino ou é um, lembre-se: o amor verdadeiro não precisa ser discreto — ele pode (e deve!) brilhar. E com Leão, o amor sempre vem com luz própria.

SIGNOS QUE TERÃO SORTE NO AMOR