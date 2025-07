Pesquisa revela perfil de quem faz mapa astral na internet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Público que faz mapa astral online é majoritariamente adulto e do gênero feminino, diz levantamento

A astrologia tem se tornado comum em rodas de conversa, filmes, livros e pautas de matérias no jornal e na televisão.

Não é à toa que o público que procura nos astros as respostas para questões da vida tem aumentado e ganhado um perfil cada vez mais específico.

Uma pesquisa realizada pela Astrologia Luz e Sombra - Cláudia Lisboa aponta um retrato curioso de quem recorre ao documento-base para análises astrológicas na internet: o mapa astral.

O levantamento ouviu mais de 6.550 usuários que buscam interpretar os astros e revelou informações diversas, como faixa etária, gênero, escolaridade, status de relacionamento e até mesmo se possuem filhos ou não.

A pesquisa, no entanto, não traz apenas um panorama sobre o perfil dos amantes da astrologia.

O levantamento conduzido pela plataforma, que também oferece recursos para fazer mapa astral infantil e documentos relacionados ao tema, aborda ainda outras questões, como o motivo por trás da busca pelo mapa astral.



Perfil de quem faz mapa astral

Conforme explica a astróloga Cláudia Lisboa, o mapa astral é um dos documentos-base da astrologia e é uma representação gráfica do céu no momento exato do nascimento de uma pessoa.

É ele quem mostra a posição do Sol, da Lua, dos planetas e de outros elementos astrológicos em relação aos signos do zodíaco e às casas astrológicas.

Aqueles que buscam “como fazer meu mapa astral” na internet usam local, data e horário de nascimento para obter respostas sobre diferentes assuntos em sites especializados.

A pesquisa conduzida pela Astrologia Luz e Sombra evidenciou que a maioria desses usuários são adultos, é majoritariamente feminina e utiliza o recurso como ferramenta de autoconhecimento e orientação emocional.

Cerca de 90% dos entrevistados são do público feminino, enquanto 9,17% são do masculino e 0,26% se identificam com outro gênero.

Em relação à faixa etária, o levantamento mostrou que existem públicos diversos na busca pelo documento astrológico.

Em primeiro lugar aparecem os usuários de 35 a 54 anos, correspondendo a 56,66%; logo em seguida, com 28,99% das respostas, estão os adultos de 55 a 65 anos ou mais; e, por último, os mais jovens de 21 a 34 anos, com 14,35%.

Outra informação interessante é a escolaridade. De acordo com o levantamento, 65,86% têm ensino superior, 14,90% mestrado, 13,19% ensino médio, 4,72% doutorado ou PhD e 1,33% ensino fundamental.

Além disso, a pesquisa também traz informações sobre o status de relacionamento de quem busca mapa astral na internet.

Aproximadamente 37% declararam ser casados há mais de três anos; 30,31% informaram ser solteiros; 16,47% são divorciados e os outros 15,03% namoram ou são casados há menos de três anos.

O levantamento também trouxe informações sobre a maternidade e a paternidade dos entrevistados, sendo que 56,08% já possuem filhos de idades variadas.

Por fim, outra informação pode ajudar a compreender o perfil de quem busca entender os astros na internet.

Boa parte dos entrevistados revelou que conhece e estuda astrologia por meio das redes sociais ou por vídeos no YouTube (86,64%); o restante utiliza livros, blogs, cursos e conversas com amigos como ferramenta para entender mais sobre o assunto.



Motivo por trás da busca pelo mapa astral

Ainda de acordo com a astróloga Cláudia Lisboa, o mapa astral fornece informações e orientações para a jornada de cada indivíduo.

A partir dele, é possível compreender aspectos sobre família, relacionamentos, carreira, propósitos, espiritualidade, sonhos, entre outros assuntos.

Mais da metade dos entrevistados que recorreram à interpretação dos astros na internet buscava o autoconhecimento, usando o documento como mecanismo para entender melhor a si mesmo e as próprias emoções.

