Amor verdadeiro cruza o caminho de 5 signos sob influência de Vênus

Para alguns nativos, será o início de um romance com potencial real; para outros, a renovação do amor dentro de uma relação já existente.

A semana começa com o céu irradiando vibrações afetivas potentes, e cinco signos do zodíaco devem sentir com mais intensidade o toque suave — e transformador — de Vênus.

A deusa do amor e dos relacionamentos entra em aspecto harmônico com Netuno, favorecendo conexões profundas, encontros significativos e o florescimento de relações que têm tudo para se tornar duradouras.

Essa configuração astrológica desperta o desejo por vínculos mais autênticos, rompendo com superficialidades e colocando o afeto em primeiro plano.

Para alguns, será o início de um romance com potencial real; para outros, a renovação do amor dentro de uma relação já existente.

Veja se o seu signo está entre os mais favorecidos por essa fase amorosa:

Touro (nascidos entre 20 de abril e 20 de maio)



Regidos por Vênus, os taurinos sentem diretamente a influência desse trânsito. O momento é ideal para viver um amor com mais segurança emocional, acolhimento e desejo de futuro.

Quem está solteiro pode se surpreender com a chegada de alguém que oferece estabilidade e intensidade na medida certa. Para os comprometidos, é tempo de resgatar a sensualidade e o prazer da convivência.

Câncer (nascidos entre 21 de junho e 22 de julho)



Cancerianos entram num período de rara sintonia afetiva.

A energia astral favorece reencontros, declarações sinceras e o início de uma história marcada pela empatia e pela conexão emocional profunda.

Vênus toca o signo com delicadeza, ajudando a curar feridas antigas e abrir o coração para novas possibilidades.

Libra (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)



Outro signo regido por Vênus, Libra encontra nesta fase um terreno fértil para o florescimento do amor verdadeiro.

O romance pode surgir de forma inesperada, em ambientes sociais, profissionais ou até digitais. Há magnetismo no ar, e os librianos saberão usar seu charme natural para atrair quem realmente vale a pena.

Peixes (nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março)



Os piscianos sentem com profundidade a influência de Netuno, e com a parceria de Vênus, o momento é de encantamento e abertura emocional.

Um amor sonhado pode finalmente se tornar realidade. A sensibilidade e a intuição estarão aguçadas, facilitando encontros em que o olhar diz mais do que mil palavras.

Leão (nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto)



Para os leoninos, o amor chega com intensidade e brilho. A influência venusiana desperta o lado romântico e generoso do signo, que atrai olhares por onde passa.

Um encontro pode marcar o início de uma história com potencial de construir algo sólido — desde que o ego dê espaço para a entrega genuína.

A energia do amor está no ar



Para esses cinco signos, o universo está conspirando a favor de encontros que tocam a alma e transformam a vida afetiva.

Seja por meio de uma nova paixão ou de um reencontro significativo, Vênus convida todos a acreditarem, mais uma vez, na força do amor verdadeiro.