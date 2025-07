Qual é a data do signo de Aquário? Descubra quando começa a temporada mais visionária do zodíaco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Se você nasceu entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro, seu signo solar é Aquário, o rebelde do zodíaco, o amante das ideias novas e das revoluções silenciosas. Em 2025, a energia aquariana começa oficialmente no dia 19 de janeiro, às 17h, com a entrada do Sol nesse signo de mente aberta e futurista.

Aquário é o 11º signo do zodíaco, regido pelo elemento Ar, o que explica sua mente ágil, cheia de teorias e planos mirabolantes para transformar o mundo.

Pessoas de Aquário geralmente carregam uma aura de originalidade e um desejo profundo de romper padrões. São independentes, criativas e idealistas mas, acima de tudo, amam a liberdade de ser quem são.

A temporada de Aquário é um convite coletivo para inovar, sair da zona de conforto e olhar para o futuro com mais coragem.

É o momento ideal para abraçar causas, buscar conexões verdadeiras e se reconectar com o que faz sentido pra você, mesmo que isso vá contra o que a maioria espera.

Dica astrológica

Se você quer entender melhor como esse período afeta sua vida, vale a pena olhar o seu mapa astral completo.

A influência de Aquário pode se manifestar em áreas bem diferentes da sua vida, dependendo de onde ele aparece no seu céu.

Previsões do mês de julho para todos os signos