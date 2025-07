Tarô revela que 3 signos que vão encontrar um novo amor até 31 de julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem sempre o amor chega quando se procura. Às vezes, ele aparece quando a vida já estava reconfigurada, quando as prioridades mudaram, quando o foco não era mais o romance. Mas é justamente nesses momentos que as cartas do Tarô revelam potenciais afetivos mais verdadeiros: porque o amor não entra para ocupar vazio — ele entra quando há espaço.

E é isso que o mês de julho começa a desenhar para três signos em especial, segundo a leitura simbólica do Tarô: disponibilidade emocional, reabertura de caminhos e encontros marcantes até o dia 31. Cartas como O Enamorado, A Estrela, O Sol e até A Morte (como símbolo de transformação) surgem com força para indicar reconexões com o desejo, possibilidade de alguém novo cruzar o caminho ou até um recomeço com uma dinâmica completamente diferente.

Em todos os casos, há movimento: nada se repete como antes, e nada chega pela metade. A seguir, veja os três signos que entram em sintonia com esse momento de abertura afetiva — e o que as cartas revelam para cada um deles.

Leão (23/7 a 22/8)

Carta regente no Tarô: O Sol

Para Leão, o Tarô aponta um período de brilho afetivo que ultrapassa a aparência. A carta d’O Sol indica clareza, conexão verdadeira e encontros que revelam o melhor dos dois lados. Esse novo amor pode surgir em um ambiente social, numa situação leve e sem grandes expectativas — mas logo se mostra com potência real.

A leitura reforça que o amor aqui não vem para suprir carência, e sim para espelhar crescimento. A pessoa que chega ilumina zonas esquecidas, incentiva projetos e não tenta reduzir o brilho leonino — soma a ele. O segredo está em não controlar demais o processo. Quanto mais natural, mais forte será o vínculo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Carta regente no Tarô: A Morte

A presença da carta A Morte na leitura para Escorpião não fala de fim literal — mas de encerramento de ciclos que já estavam vencidos. Esse novo amor só se torna possível porque o signo já não está disposto a reviver velhas dinâmicas. A virada vem de dentro: a forma de se relacionar muda, e com ela, a qualidade dos encontros também.

O novo vínculo pode surgir após um afastamento importante ou até de forma completamente inesperada. A pessoa que chega encontra um Escorpião mais consciente, mais inteiro — e por isso mesmo, mais aberto ao amor que não exige jogos ou controle. É um início denso, mas com profundidade emocional rara.

Aquário (20/1 a 18/2)

Carta regente no Tarô: O Enamorado

Para Aquário, a carta d’O Enamorado indica um ponto de escolha. O novo amor que se aproxima traz dúvidas, sim — mas também entusiasmo. Pode ser alguém fora dos padrões habituais, com outro ritmo ou visão de mundo. E isso é exatamente o que quebra a barreira emocional que o signo costuma construir.

A leitura sugere que esse encontro vai exigir posicionamento: será preciso escolher entre se manter distante por proteção ou se permitir viver algo novo, mesmo com incertezas. A energia favorece trocas intensas, conversas que marcam e vínculos que começam como amizade e ganham contorno de algo mais profundo.

