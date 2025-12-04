Fim de Netuno Retrógrado encerra maré de azar na vida de 3 signos
Acabou a maré de azar! Netuno Retrógrado chega ao fim (10/12) e 3 nativos recuperam a clareza, a energia e a fé. O ciclo de ilusões se encerra.
Clique aqui e escute a matéria
No próximo dia 10, o planeta Netuno finalmente encerra seu ciclo retrógrado em Peixes, um evento astrológico que, conforme a interpretação zodiacal, dissolve a névoa de confusão, ilusão e letargia que pairou sobre o cotidiano.
Para muitos, esse período de retrogradação (que afeta áreas de clareza e limites) pode ser percebido como uma "maré de azar", marcada por decepções ou falta de foco.
O movimento de Netuno direto encerra esse ciclo, trazendo de volta a clareza, o vigor e a fé para três signos que sentiram essa energia de forma mais intensa.
Fim de Netuno Retrógrado encerra maré de azar na vida de 3 signos
Peixes: O Fim da Confusão de Identidade
Netuno é o seu regente e está em sua identidade, então o impacto da retrogradação foi sentido em seu cerne, causando confusão, baixa energia ou crises de identidade. O fim do ciclo retrógrado é um alívio profundo: a neblina se dissipa, a criatividade retorna e a vitalidade é recuperada, encerrando a fase de dúvidas e incertezas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Virgem: Clareza Recuperada nas Parcerias
O ciclo de azar se manifestou em suas parcerias e relacionamentos. O Netuno Retrógrado no eixo oposto tendeu a obscurecer a realidade sobre sócios, cônjuges ou contratos. Com o fim do movimento, a clareza retorna, permitindo que você enxergue as pessoas e os acordos como realmente são, acabando com mal-entendidos e decepções.
Sagitário: Retomada do Otimismo e da Direção
A maré de azar atingiu áreas ligadas à base, ao lar e ao seu senso de direção. Você pode ter se sentido sem rumo ou enfrentado atrasos e confusões ligadas à família ou a mudanças de vida. O Netuno direto restaura o seu otimismo inato e a clareza sobre o futuro, liberando o caminho para o planejamento e a expansão.
Lembre-se
A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.