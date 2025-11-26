fechar
A sorte escolhe novos favoritos e surpreende 2 signos

Nada aqui acontece com alarde: é aquele tipo de avanço que surge de forma sutil, mas transforma completamente a direção das coisas

Por Bruna Oliveira Publicado em 26/11/2025 às 13:09
Signos do zodíaco.
Signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Nos próximos dias, um alinhamento leve, porém decisivo, altera o fluxo energético e destaca dois signos que vinham atuando nos bastidores do zodíaco.

A vibração favorece escolhas inteligentes, encontros providenciais e pequenas viradas que mudam o ritmo da rotina.

Nada aqui acontece com alarde: é aquele tipo de avanço que surge de forma sutil, mas transforma completamente a direção das coisas.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Touro recebe uma onda de estabilidade ampliada, mas com um toque de ousadia raramente visto em seu mapa.

A sorte chega por meio de oportunidades que parecem simples à primeira vista, mas carregam um potencial enorme de crescimento.

Em Touro, essa fase favorece decisões financeiras bem calculadas e conexões que podem desbloquear caminhos antes travados.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Para Sagitário, a sorte se manifesta como expansão repentina de horizontes. Em Sagitário, o momento ativa viagens, estudos, contatos profissionais e situações que permitem crescimento acelerado.

Algo que parecia distante finalmente ganha forma, como se o destino se abrisse de modo inesperado, revelando uma rota mais clara.

