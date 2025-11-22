fechar
Recado bom para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 23/11/2025

Esses signos do zodíaco recebem um impulso especial em 23/11/2025, com energias que favorecem decisões, sorte e novos rumos positivos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/11/2025 às 13:16
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O dia 23 de novembro de 2025 traz um movimento astral poderoso, abrindo caminhos, solucionando tensões e trazendo boas notícias especialmente para oito signos que entram em sintonia com oportunidades, clareza e avanços importantes.

Se você pertence a um deles, prepare-se: a energia muda a seu favor.

Virgem

Você recebe um recado claro do Universo: chegou o momento de confiar mais em si e menos nas dúvidas. Questões práticas se resolvem, a mente fica mais leve e uma resposta esperada finalmente se aproxima.

Libra

Um alinhamento raro devolve equilíbrio ao coração e clareza para decisões futuras. O clima favorece conversas importantes, acordos, conciliações e uma reorganização emocional que renova seu ânimo.

Escorpião

Intuições ficam mais fortes e você enxerga com precisão os próximos passos. O recado do dia promete renovação profunda, libertação de algo que pesava e abertura para uma vitória pessoal.

Sagitário

A energia sagitariana entra em alta total. Uma notícia animadora chega, e você sente a vida entrar num ritmo mais leve e expansivo. O Universo sinaliza crescimento, movimento e conexões felizes.

Capricórnio

O dia traz estabilidade, foco e uma surpresa positiva na área profissional ou financeira. O recado é claro: seus esforços estão prestes a render frutos concretos que mudam seu fim de ano.

Aquário

Ideias fluem com facilidade, novas oportunidades aparecem e você recupera o entusiasmo. O Universo envia um aviso de inovação: é hora de investir em algo novo sem medo.

Peixes

Emoções se alinham, a intuição fica ainda mais sensível e um ciclo de cura se fortalece. Um recado especial surge em forma de sinal, sonho ou conversa transformadora.

