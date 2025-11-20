fechar
Um movimento decisivo abre caminhos inéditos para 2 signos

A força astral que se desenha neste período atua como um divisor de águas, criando circunstâncias que exigem posicionamento, coragem e clareza

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/11/2025 às 13:58
Dois signos, em especial, atravessam um momento em que uma decisão — seja prática, emocional ou intuitiva — altera o curso natural dos acontecimentos e inaugura uma rota completamente nova.

A partir desse movimento, oportunidades antes invisíveis ganham forma e impulsionam uma fase marcada por avanços concretos.

Touro — de 20 de abril a 20 de maio

Para Touro, a decisão vem como resultado de um acúmulo silencioso de percepções. O signo finalmente age onde antes hesitava, movido por uma combinação de segurança interna e necessidade de expansão.

Seja na vida afetiva, profissional ou financeira, o gesto taurino ressignifica cenários antigos e abre caminhos que se desdobram com consistência.

Esse avanço inaugura um período de construção sólida, em que novos projetos ganham espaço para florescer.

Capricórnio — de 22 de dezembro a 19 de janeiro

Em Capricórnio, o movimento decisivo surge como um corte estratégico: uma escolha firme que reorganiza prioridades e reposiciona o signo em áreas essenciais de sua vida.

A mudança, embora calculada, tem impacto imediato e desencadeia oportunidades que exigem maturidade, liderança e iniciativa.

O capricorniano percebe que assumir o comando não apenas resolve pendências, mas também abre portas para um ciclo de realizações de longo prazo.

