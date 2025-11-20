A alegria invade sem pedir licença e domina a vida de 4 signos
A energia que se forma se espalha de maneira natural, afastando tensões acumuladas e trazendo um sopro de vitalidade para quatro signos
O cenário astral deste período favorece uma expansão emocional rara, marcada por leveza, encontros espontâneos e situações que despertam sorrisos genuínos.
A energia que se forma se espalha de maneira natural, afastando tensões acumuladas e trazendo um sopro de vitalidade para quatro signos que, agora, entram em uma fase dominada por bem-estar, comunhão e entusiasmo renovado.
Áries — de 21 de março a 19 de abril
Para Áries, a alegria chega em ritmo acelerado, impulsionando decisões ousadas e interações mais calorosas.
O signo recupera a energia vibrante que o caracteriza e encontra motivos simples — mas poderosos — para celebrar.
Conversas fluem, encontros se multiplicam e a vida ganha um dinamismo que reacende paixões, ideias e projetos que estavam adormecidos.
Câncer — de 21 de junho a 22 de julho
Em Câncer, a leveza se instala como acolhimento emocional.
Laços afetivos se fortalecem, gestos de carinho se tornam mais frequentes e o signo se percebe mais disposto a abrir espaço para novas experiências.
Há uma sensação de segurança interna que favorece alegria genuína, trazendo brilho para relações familiares, amizades e encontros significativos.
Sagitário — de 22 de novembro a 21 de dezembro
Para Sagitário, a alegria assume forma de expansão. Viagens, convites, descobertas e perspectivas inéditas surgem com naturalidade, reacendendo o espírito aventureiro do signo.
A rotina ganha cor e movimento, e Sagitário se sente novamente guiado pelo entusiasmo que o move, agora com mais maturidade e consciência do próprio rumo.
Aquário — de 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Em Aquário, a alegria surge como inspiração. Ideias florescem, conexões inesperadas aparecem e o signo se vê mais integrado ao mundo ao seu redor.
Há uma sensação de clareza leve, que facilita trocas sociais e estimula um humor mais aberto e criativo. O cotidiano se torna mais estimulante, e pequenas novidades criam grandes mudanças internas.