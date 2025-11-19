Nó será desatado na vida de 4 signos a partir de 20/11
A energia que chega em 20/11 promete destravar situações antigas, desfazer bloqueios e abrir caminhos inéditos, trazendo leveza e movimento
A partir de 20 de novembro, uma energia poderosa de liberação ganha força no zodíaco. O que antes parecia travado, confuso ou emperrado finalmente começa a fluir.
Velhos nós — emocionais, profissionais, financeiros ou até espirituais — irão se desfazer com mais facilidade, abrindo espaço para clareza, decisões acertadas e mudanças que chegam como um sopro de alívio.
Para 4 signos em especial, esta fase marca o início de um ciclo mais leve, organizado e próspero. Confira quem recebe essa virada:
Áries
O ariano vê um nó antigo ligado ao trabalho ou a uma decisão importante finalmente se desfazer. A partir de 20/11, portas se abrem e o caminho se torna direto, sem tantas barreiras. O universo devolve a autonomia e a coragem que Áries precisava para agir sem medo.
Virgem
Virgem sente um alívio imediato em questões que vinham consumindo energia mental. Mal-entendidos se resolvem, prazos se acertam e algo que estava fora do lugar finalmente encontra ordem. Um ciclo de fluidez retorna — do jeitinho que virginianos gostam.
Capricórnio
Capricornianos rompem um bloqueio financeiro ou profissional que atrasava planos. A estabilidade volta a ficar próxima, e novas possibilidades surgem como recompensa pela persistência. É um nó que se desfaz e dá espaço para crescimento real.
Peixes
Peixes se liberta de amarras emocionais ou espirituais que vinham pesando. A sensibilidade flui para o lado positivo, trazendo intuição, paz e decisões mais seguras. O pisciano volta a respirar com leveza — e o coração agradece.
Se o seu signo está entre os quatro, prepare-se: o que antes parecia difícil de resolver começará a se desfazer com naturalidade a partir de 20/11.