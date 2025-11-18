fechar
Signo |

Sorte em dobro chega para 5 signos a partir de 19/11

A partir de 19/11, cinco signos entram em uma fase iluminada, com dobradinha de sorte, portas se abrindo e situações travadas finalmente deslanchando

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/11/2025 às 21:47
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

A roda da fortuna gira mais depressa para alguns signos, e a partir de 19 de novembro, o universo entrega um pacote completo de boas notícias, avanços inesperados e oportunidades que chegam em dose dupla.

O que antes parecia lento ganha ritmo, pessoas certas surgem no momento ideal e a vida toma um rumo mais próspero.

Confira os 5 signos que recebem essa maré de sorte amplificada:

ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025

Áries

A coragem ariana finalmente encontra recompensa. Propostas, convites e oportunidades profissionais chegam ao mesmo tempo, e você poderá escolher o caminho mais vantajoso. A sorte dobra especialmente em negociações.

Leão

O leonino brilha sem esforço. A partir de 19/11, portas sociais e profissionais se escancaram, e algo que parecia improvável se resolve a seu favor. Fortuna emocional e material fluem com naturalidade.

Escorpião

Escorpianos recebem uma onda poderosa de renascimento. A sorte atua nos bastidores, trazendo coincidências positivas, encontros transformadores e resultados rápidos em áreas que estavam travadas.

Sagitário

O momento é de expansão total. Viagens, estudos, trabalho e vida afetiva ganham impulso. Tudo parece sincronizado para te levar ao próximo nível — e a sorte dobra quando você aposta nos seus talentos.

Peixes

O sensível pisciano recebe proteção espiritual e oportunidades inesperadas. Provas, entrevistas, acordos ou projetos que estavam incertos se resolvem com facilidade surpreendente.

Prepare-se: a sorte dobra, o vento vira, e o destino acelera

Se algum desses signos é o seu — ou está no seu mapa —, a partir de 19/11 o universo promete entregar resultados que chegam em dobro.

