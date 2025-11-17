fechar
Signo | Notícia

A sorte explode como raio certeiro sobre 2 signos

Um alinhamento intenso entre Júpiter e Marte movimenta o céu de forma decisiva e cria um ponto de virada para esses nativos

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/11/2025 às 13:40
Círculo dos signos do zodíaco astrológico. Ilustração vetorial
Círculo dos signos do zodíaco astrológico. Ilustração vetorial - Istock

Clique aqui e escute a matéria

Um alinhamento intenso entre Júpiter e Marte movimenta o céu de forma decisiva e cria um ponto de virada para dois signos que, nos últimos dias, vinham buscando clareza e oportunidade.

A energia dessa combinação atua como um disparo imediato: acontecimentos rápidos, reviravoltas positivas e chances inesperadas surgem como um raio certeiro, abrindo portas que estavam fechadas e ativando uma fase de prosperidade espontânea.

Para esses nativos, a sorte deixa de ser promessa e se torna acontecimento.

Gêmeos — de 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos vive um momento em que tudo acontece de forma ágil, quase cinematográfica.

A sorte chega por meio de notícias rápidas, pessoas que reaparecem na hora certa ou convites que mudam a dinâmica da semana.

O geminiano sente o ambiente externo se mover a seu favor sem esforço excessivo. Projetos parados ganham ritmo, conversas se convertem em propostas e caminhos que pareciam instáveis se afirmam com surpreendente precisão.

É uma fase de virada imediata, marcada por oportunidades intelectuais, profissionais e sociais.

Aquário — de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Para Aquário, o golpe de sorte surge onde menos se esperava.

O signo recebe um impulso que desbloqueia situações que vinham se arrastando, especialmente em áreas ligadas a inovação, trabalho e conexões estratégicas.

Uma ideia antiga pode encontrar exatamente o apoio necessário, ou um contato distante abre uma porta que muda o cenário.

O aquariano sente a vida se alinhar de modo súbito, como se peças que nunca encaixavam finalmente encontrassem seu lugar. A intuição também se fortalece, guiando decisões que rendem frutos quase imediatos.

