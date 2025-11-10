fechar
Signo |

Júpiter Retrógrado em Câncer atrai prosperidade para 4 signos

A expansão de Júpiter em movimento retrógrado promete uma onda de prosperidade interna e material para quatro sortudos, em uma fase de crescimento.

Por Thallys Menezes Publicado em 10/11/2025 às 21:00 | Atualizado em 10/11/2025 às 21:05
Horóscopo (signos)
Horóscopo (signos) - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

A partir de 11 de novembro de 2025, Júpiter inicia seu movimento retrógrado no signo de Câncer, um trânsito que se estende até 11 de março de 2026.

Este ciclo não é um período de pausa, mas sim um convite cósmico a uma profunda auditoria da alma sobre o que constitui a verdadeira abundância.

Júpiter, o planeta da expansão, ao recuar no signo que rege o lar, as emoções e a segurança, força a reavaliação de nossas bases emocionais e materiais para destravar uma nova fonte de prosperidade. Quatro signos serão diretamente beneficiados por essa introspecção, encontrando crescimento e riqueza ao olharem para dentro.

Júpiter Retrógrado em Câncer atrai prosperidade para 4 signos

Câncer

Com a retrogradação ocorrendo em seu próprio campo de identidade, a prosperidade virá da revisão do seu valor pessoal e da autoestima. As riquezas materiais se manifestarão como um reflexo direto do quanto você se sente merecedor. O foco está no investimento em bem-estar emocional, pois a cura interior é o catalisador para a abundância exterior.

Capricórnio

A área de oposição é ativada, o que significa que a abundância será encontrada ao revisar a dinâmica de dar e receber em parcerias e finanças compartilhadas. O período exige desapego do controle e a aceitação de que o crescimento mútuo é o caminho para a riqueza. O sucesso financeiro virá ao aceitar a vulnerabilidade e renegociar acordos com transparência.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Áries

A expansão de Júpiter Retrógrado está ligada ao passado e às raízes. O dinheiro pode aparecer de fontes ligadas a heranças, bens de família ou negócios imobiliários que estavam estagnados. A prosperidade exige resolver pendências com a história familiar; o alívio de um peso emocional libera recursos e estabiliza o patrimônio.

Libra

Júpiter Retrógrado em Câncer toca o ponto mais alto do seu mapa, a reputação e o legado público. A prosperidade virá do reconhecimento de seus talentos e da revisão de seus objetivos de longo prazo. O sucesso está atrelado à sua capacidade de equilibrar a vida pessoal e profissional; ao redefinir o que é sucesso, a ascensão material se torna inevitável.

Lembre-se:

A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.

Leia também

Entre 10 e 17 de novembro, 6 signos vão notar sinais claros de que o destino mudou de ideia
Signo

Entre 10 e 17 de novembro, 6 signos vão notar sinais claros de que o destino mudou de ideia
Um simples atraso pode colocar 3 signos no caminho de algo que o universo guardava há tempos
Signo

Um simples atraso pode colocar 3 signos no caminho de algo que o universo guardava há tempos

Compartilhe

Tags