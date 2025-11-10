Júpiter Retrógrado em Câncer atrai prosperidade para 4 signos
A expansão de Júpiter em movimento retrógrado promete uma onda de prosperidade interna e material para quatro sortudos, em uma fase de crescimento.
A partir de 11 de novembro de 2025, Júpiter inicia seu movimento retrógrado no signo de Câncer, um trânsito que se estende até 11 de março de 2026.
Este ciclo não é um período de pausa, mas sim um convite cósmico a uma profunda auditoria da alma sobre o que constitui a verdadeira abundância.
Júpiter, o planeta da expansão, ao recuar no signo que rege o lar, as emoções e a segurança, força a reavaliação de nossas bases emocionais e materiais para destravar uma nova fonte de prosperidade. Quatro signos serão diretamente beneficiados por essa introspecção, encontrando crescimento e riqueza ao olharem para dentro.
Câncer
Com a retrogradação ocorrendo em seu próprio campo de identidade, a prosperidade virá da revisão do seu valor pessoal e da autoestima. As riquezas materiais se manifestarão como um reflexo direto do quanto você se sente merecedor. O foco está no investimento em bem-estar emocional, pois a cura interior é o catalisador para a abundância exterior.
Capricórnio
A área de oposição é ativada, o que significa que a abundância será encontrada ao revisar a dinâmica de dar e receber em parcerias e finanças compartilhadas. O período exige desapego do controle e a aceitação de que o crescimento mútuo é o caminho para a riqueza. O sucesso financeiro virá ao aceitar a vulnerabilidade e renegociar acordos com transparência.
Áries
A expansão de Júpiter Retrógrado está ligada ao passado e às raízes. O dinheiro pode aparecer de fontes ligadas a heranças, bens de família ou negócios imobiliários que estavam estagnados. A prosperidade exige resolver pendências com a história familiar; o alívio de um peso emocional libera recursos e estabiliza o patrimônio.
Libra
Júpiter Retrógrado em Câncer toca o ponto mais alto do seu mapa, a reputação e o legado público. A prosperidade virá do reconhecimento de seus talentos e da revisão de seus objetivos de longo prazo. O sucesso está atrelado à sua capacidade de equilibrar a vida pessoal e profissional; ao redefinir o que é sucesso, a ascensão material se torna inevitável.
Lembre-se:
A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.