Um simples atraso pode colocar 3 signos no caminho de algo que o universo guardava há tempos

Nem todo contratempo é perda de tempo. Para três signos, um atraso inesperado pode ser o ponto de virada que revela o que estava reservado há muito

Por Bianca Tavares Publicado em 10/11/2025 às 11:03
Imagem de uma mulher atrasada
Imagem de uma mulher atrasada - Freepik

Um ônibus que demora, uma reunião adiada ou até uma ligação que não acontece no horário previsto pode se transformar em um empurrão do destino.

O que parecia contratempo se revela sincronia, e é nesse intervalo entre o planejado e o real que três signos vão entender o sentido do acaso.

1. Câncer

Um imprevisto muda os planos de Câncer e o leva a um encontro inesperado. Pode ser uma conversa, um reencontro ou uma proposta que surge fora da hora certa, mas no momento perfeito.

2. Libra

Para Libra, um atraso abre espaço para perceber um sinal que teria passado despercebido. É como se o tempo parasse apenas para o signo enxergar o que sempre esteve ali, esperando um olhar mais atento.

3. Sagitário

Sagitário descobre que a pausa que irritava é, na verdade, proteção divina. Ao esperar, o signo encontra uma oportunidade rara, daquelas que parecem feitas sob medida, mas só aparecem quando se desacelera.

