Energia da lua crescente vai empurrar 4 signos para decisões que andavam adiando há meses

O ciclo da lua crescente chega para movimentar o que estava parado. Quatro signos vão sentir a coragem renascer e finalmente dar novos passos

A fase da lua crescente é o empurrão que o universo dá quando já não dá mais para adiar o inevitável.

Ela ilumina dúvidas antigas, mostra com clareza o que antes parecia confuso e acende a vontade de agir. O que esses quatro signos vão perceber é que o tempo de esperar acabou: agora é sobre assumir o que realmente faz sentido, mesmo que isso exija coragem.

1. Touro



Touro sente que não dá mais para adiar uma mudança prática. Pode ser uma decisão financeira, um novo projeto ou o fim de algo que não rende mais frutos. A energia da lua crescente empurra o signo para o real, mostrando que estabilidade também é saber quando virar a página.

2. Leão



Depois de um período de indecisão, Leão sente o fogo interno reacender. Uma conversa franca ou um sinal inesperado traz a clareza que faltava. É hora de agir com confiança, mesmo sem garantias, porque a sorte está do lado de quem se move.

3. Escorpião



Escorpião percebe que não dá mais para esconder o que sente. A lua crescente traz à tona emoções guardadas e o convida a resolver de vez algo que ficou mal entendido. O passo pode ser arriscado, mas o alívio vem logo em seguida.

4. Aquário



Aquário se vê diante de uma escolha que vinha empurrando há meses. O medo de errar dá lugar à intuição forte, que mostra qual caminho seguir.

A decisão tomada agora redefine rumos e traz uma sensação profunda de libertação.

