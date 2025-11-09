fechar
Signo |

4 signos terão resolução de questões desagradáveis em breve

O universo favorece a clareza e a reconciliação, trazendo resoluções para questões antigas que vinham tirando o sossego de quatro signos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/11/2025 às 15:48
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Depois de um período de turbulência e dúvidas, o universo finalmente traz calmaria e respostas para quem vinha enfrentando situações incômodas.

A energia cósmica dos próximos dias favorece a clareza, a reconciliação e o fechamento de ciclos, especialmente para quatro signos que estavam carregando fardos emocionais ou práticos há algum tempo.

BANHO PARA PROSPERIDADE

Câncer

Questões familiares e afetivas encontram um ponto de equilíbrio. Conversas sinceras e empatia ajudam Câncer a liberar ressentimentos e reconstruir laços com mais leveza.

Escorpião

Segredos vêm à tona, mas dessa vez para libertar, não para ferir. Escorpião descobre verdades que permitem virar a página e seguir em frente com mais força e sabedoria.

Capricórnio

Problemas profissionais e burocráticos começam a se resolver. A persistência do signo é recompensada, e soluções práticas aparecem quase como um presente do destino.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes

O emocional pisciano encontra paz. O que antes era confusão e incerteza agora se transforma em compreensão e perdão. O amor-próprio renasce.

Esses quatro signos sentirão, nos próximos dias, um alívio profundo — como se uma tempestade finalmente desse lugar ao sol.

O universo pede que confiem no fluxo natural das coisas, pois tudo o que antes parecia um fardo será a base de uma nova fase de harmonia e crescimento.

Leia também

Um ciclo de reconhecimento profissional começa para 3 signos
astrologia

Um ciclo de reconhecimento profissional começa para 3 signos
Uma onda de bênçãos sem precedentes se aproxima e 5 signos serão tocados pela sorte a partir de 10/11
SIGNOS

Uma onda de bênçãos sem precedentes se aproxima e 5 signos serão tocados pela sorte a partir de 10/11

Compartilhe

Tags