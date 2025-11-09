fechar
Signo |

A energia muda e 4 signos recebem sinais para recomeçar com força e fé a partir de 11/11

Sob a força espiritual do portal 11/11, 4 signos recebem sinais do universo para deixar o passado para trás e iniciar uma nova fase

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/11/2025 às 14:44
Signos do zodíaco.
Signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Clique aqui e escute a matéria

O portal energético de 11/11 marca um dos momentos mais poderosos do ano para renovação e recomeços.

Nesta data simbólica, o universo envia sinais claros a quatro signos que estão prontos para deixar o passado para trás e abrir o coração para novos ciclos.

Sob a influência de Marte e Netuno, força e espiritualidade se unem, oferecendo coragem, clareza e fé para recomeçar com propósito.

ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025

Áries

O impulso para recomeçar vem com tudo. O signo sente o renascimento da motivação e da vontade de agir. Projetos parados voltam a ganhar ritmo e vitalidade.

Câncer

A energia emocional se transforma. O coração canceriano encontra cura e serenidade, permitindo um novo olhar sobre o amor e os laços afetivos.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Virgem

Uma fase de reorganização interior começa. A clareza mental guia decisões importantes, trazendo confiança e segurança nos novos passos.

Sagitário

O otimismo natural volta com força. A fé em si mesmo e na vida se renova, atraindo oportunidades que estavam apenas esperando o momento certo para surgir.

Esses quatro signos entram em uma fase em que o cosmos conspira a favor da superação e da reconstrução, mostrando que, mesmo após tempos difíceis, há sempre espaço para florescer novamente.

O 11/11 é o lembrete de que todo recomeço traz a chance de reescrever a própria história, e o universo está pronto para guiar esses signos rumo a um novo destino.

Leia também

Um ciclo de reconhecimento profissional começa para 3 signos
astrologia

Um ciclo de reconhecimento profissional começa para 3 signos
Uma onda de bênçãos sem precedentes se aproxima e 5 signos serão tocados pela sorte a partir de 10/11
SIGNOS

Uma onda de bênçãos sem precedentes se aproxima e 5 signos serão tocados pela sorte a partir de 10/11

Compartilhe

Tags