A energia muda e 4 signos recebem sinais para recomeçar com força e fé a partir de 11/11
Sob a força espiritual do portal 11/11, 4 signos recebem sinais do universo para deixar o passado para trás e iniciar uma nova fase
Clique aqui e escute a matéria
O portal energético de 11/11 marca um dos momentos mais poderosos do ano para renovação e recomeços.
Nesta data simbólica, o universo envia sinais claros a quatro signos que estão prontos para deixar o passado para trás e abrir o coração para novos ciclos.
Sob a influência de Marte e Netuno, força e espiritualidade se unem, oferecendo coragem, clareza e fé para recomeçar com propósito.
ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025
Áries
O impulso para recomeçar vem com tudo. O signo sente o renascimento da motivação e da vontade de agir. Projetos parados voltam a ganhar ritmo e vitalidade.
Câncer
A energia emocional se transforma. O coração canceriano encontra cura e serenidade, permitindo um novo olhar sobre o amor e os laços afetivos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Virgem
Uma fase de reorganização interior começa. A clareza mental guia decisões importantes, trazendo confiança e segurança nos novos passos.
Sagitário
O otimismo natural volta com força. A fé em si mesmo e na vida se renova, atraindo oportunidades que estavam apenas esperando o momento certo para surgir.
Esses quatro signos entram em uma fase em que o cosmos conspira a favor da superação e da reconstrução, mostrando que, mesmo após tempos difíceis, há sempre espaço para florescer novamente.
O 11/11 é o lembrete de que todo recomeço traz a chance de reescrever a própria história, e o universo está pronto para guiar esses signos rumo a um novo destino.