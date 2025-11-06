fechar
Mercúrio Retrógrado em Sagitário traz virada na vida de 3 signos

Mercúrio Retrógrado em Sagitário vem aí, em um omingo de virada para 3 signos. Reflexão e reestruturação são a chave para este novo ciclo.

Por Thallys Menezes Publicado em 06/11/2025 às 23:18
A partir deste domingo, 09 de novembro de 2025, o trânsito de Mercúrio Retrógrado em Sagitário, com o Sol em Libra buscando o equilíbrio, instaura um período de profunda reflexão e revisão, especialmente para três signos que sentirão essa energia de forma mais intensa.

Este Mercúrio retrógrado não é sobre caos, mas sim sobre a oportunidade de reexaminar filosofias, planos de longo prazo e verdades pessoais. Sagitário, Gêmeos e Virgem serão confrontados com a necessidade de fazer uma virada em suas vidas, revisando o passado para construir um futuro mais autêntico.

Mercúrio Retrógrado em Sagitário Traz Virada na Vida de 3 Signos

Sagitário: A Virada da Filosofia de Vida

Sagitariano, com Mercúrio retrógrado em seu próprio signo, a virada será focada na sua visão de mundo e em seus planos futuros. Este é o momento de revisar projetos de viagem, estudos superiores e crenças que não te servem mais. A introspecção forçada te levará a uma reestruturação de sua filosofia de vida, culminando em uma virada de perspectiva que trará mais coerência e verdade ao seu caminho.

Gêmeos: A Virada nas Relações e Parcerias

Geminiano, o movimento retrógrado de Mercúrio ocorre no seu eixo oposto, o que aponta para uma virada crucial em seus relacionamentos mais próximos, sejam eles amorosos ou profissionais. Espere reavaliar acordos, contratos e a dinâmica com seu parceiro. A clareza virá através da revisão da comunicação no passado, permitindo uma virada no modo como você se relaciona e se compromete.

Virgem: A Virada no Lar e nas Questões Emocionais

Virginiano, a energia de Sagitário toca sua área de casa, família e base emocional. A virada será sentida na necessidade de reorganizar o ambiente doméstico, resolver pendências familiares antigas ou revisar questões emocionais profundas ligadas ao passado. Mercúrio, seu planeta regente, te pede paciência e atenção aos detalhes domésticos, garantindo que a virada traga mais estabilidade e bem-estar emocional.

Lembre-se:

A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.

